Sommarjobb Operatör inom både Bearbetning och Gjuteri

SOMMARJOBB - OPERATÖRER TILL GJUTERI &
Gnutti Carlo Group (tidigare Ljunghäll)
Ljunghäll är idag en del av Gnutti Carlo Group, en global ledare inom pressgjutning med över 4 000 medarbetare i Europa, Asien och Nordamerika. I Södra Vi tillverkar vi pressgjutna aluminiumkomponenter till fordonsindustrin i en modern och högautomatiserad miljö där kvalitet, säkerhet och ständiga förbättringar står i fokus.
Inför sommaren söker vi nu sommarjobbare som vill arbeta som operatörer inom både gjuteri och underhåll och bli en del av vår verksamhet i Södra Vi.
Om rollen som operatör
Som sommarjobbare hos oss arbetar du i produktionen tillsammans med erfarna kollegor. Beroende på placering och skift kommer du att arbeta antingen inom gjuteriet eller underhållsverksamheten. Arbetet är varierande, praktiskt och tekniskt, med stort fokus på säkerhet, kvalitet och samarbete.
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
Övervakning och hantering av produktionsutrustning
Omhändertagande och kontroll av detaljer
Enklare underhålls- och serviceuppgifter
Sortering, packning och dokumentation enligt gällande instruktioner
Rapportering av avvikelser, risker och förbättringsförslag
Samarbete med andra avdelningar för att säkerställa ett stabilt produktionsflöde
Du introduceras i våra arbetssätt och får stöd för att snabbt komma in i rollen.
Vem vi söker
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och har en positiv inställning till arbete i industrimiljö. Du trivs med att arbeta i team men kan även ta eget ansvar när det krävs. Tidigare erfarenhet från industri, gjuteri, produktion eller underhåll är meriterande men inget krav, det viktigaste är din vilja att lära och bidra.
För att kunna arbeta hos oss ser vi gärna att du:
Är säkerhetsmedveten och kvalitetsfokuserad
Har ett tekniskt intresse
Svenska i tal och skrift
Är flexibel och hjälpsam
Har B-körkort och tillgång till bil
Vad vi erbjuder
Hos oss får du ett stabilt och meriterande sommarjobb i en väletablerad och framtidsinriktad verksamhet med stark teknisk kompetens. Du arbetar i en modern och högautomatiserad produktion där säkerhet, kvalitet och ständiga förbättringar står i centrum.
Som en del av Gnutti Carlo Group får du värdefull erfarenhet från industrin och möjlighet att skapa kontakter för framtiden.
Är du intresserad av tjänsten?
Urval sker löpande, skicka därför in din ansökan redan idag.
Vill du veta mer om rollen är du varmt välkommen att kontakta Linda Mukka, HR-partner på Linda.mukka@gnutticarlo.com
Placering: Södra Vi
Arbetstid: Skiftarbete
