Sommarjobb, omsorgspersonal till Elmstagården | Tiohundra

2026-01-20
När våra ordinarie medarbetare tar en välförtjänt semester, söker vi dig som vill bidra till att vi kan fortsätta erbjuda trygg och kvalitativ vård och omsorg på Elmstagården i Älmsta, tre mil norr om Norrtälje stad.
Är du redo att ta dig an detta viktiga uppdrag? Varmt välkommen med din ansökan som sommarvikarie hos oss på Elmstagården!Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Som undersköterska eller vårdbiträde på Elmastagården arbetar du nära människor som är i behov av vård och omsorg. Arbetsuppgifterna består bland annat av personlig omvårdnad, stöd vid måltider, social samvaro och promenader. Du förväntas även arbeta med delegerade uppgifter från sjuksköterska/rehab samt följa gällande rutiner och riktlinjer. Arbetet är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. Arbetet kräver ett stort engagemang och att du deltar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten.
Arbetspassen är förlagda dag, kväll och varannan helg. Har du tidigare erfarenhet av nattarbete kan vi eventuellt erbjuda dig nattpass på timmar vid behov. Sysselsättningsgraden varierar mellan 75-100%. Start på schema är från v. 25, men introduktion sker fortlöpande under våren.
Observera att kollektivtrafiken är begränsad därför ser vi att du gärna har körkort eller alternativ till att ta dig till Elmstagården om du bor långt ifrån.
I denna process kommer vi kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi erbjuder en introduktionsutbildning och arbetskläder.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Att ge personlig omvårdnad.
Delta i social samvaro med brukare samt följa med på promenader.
Utföra delegerade uppgifter från sjuksköterska eller rehabpersonal.
Arbeta både självständigt och i samarbete med kollegor för att ge bästa möjliga omsorg till våra boende.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du också:
Är utbildad undersköterska och har ansökt om skyddad yrkestitel.
Erfarenhet av arbete inom vård- och omsorgsboende.
Har erfarenhet från nattarbete.
Körkort då kollektivtrafiken är begränsad, främst på helgerna.
Då du ersätter ordinarie personal ser vi att du som söker är självgående men kan be om hjälp när du behöver det. Vi ser att du har god samarbetsförmåga då teamet består av flera olika professioner och personligheter. I utmanade situationer är du lugn, stabil och kontrollerad samt fokuserar på rätt saker.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
På Elmstagården finns 56 lägenheter fördelat på 1:or och 2:or, med bemanning dygnet runt. Vår målsättning är att skapa boenden som vi själva skulle välja att bo på. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med många minnesvärda möten med våra äldre och deras närstående. Vi arbetar i team och gemensamt för avdelningarna i huset är att de drivs med engagemang och värme. Vi trivs med vår trädgård där allt från grillning och bowlingturnering sker. Vi finns mitt i Älmsta som är ett trivsamt samhälle nära skog och hav men med god service och lokaltrafik.
Läs mer om oss som arbetsgivare och möt våra medarbetare här.
Du hittar också vår instagram här.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.Övrig information
From den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett yrkesbevis från Socialstyrelsen för att få ha titeln undersköterska. Du ansöker om beviset på Socialstyrelsens hemsida. Om du har vård- och omsorgsutbildning enligt Socialstyrelsens föreskrifter men ännu inte fått yrkesbeviset kan du istället bli anställd med en annan titel.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
