Sommarjobb och timvikariat till vård och omsorg
2026-01-27
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder jobb inom tre olika områden:
* Särskilt boende (boende för äldre där de får hjälp i sin vardag). Här jobbar du i grupp, men utför egna arbetsuppgifter. På korttidsavdelningen arbetar du med brukare som är där för utredning, rehabilitering, avlastning eller palliativ vård.
* Hemtjänst (de äldre bor hemma och behöver hjälp i sin vardag). Här jobbar du främst själv, men har alltid kollegor som kan ge dig stöttning i ditt arbete. Inom hemtjänsten finns även trygghetsteamet som arbetar med att svara på trygghetslarm hos omsorgstagarna.
* LSS/Funktionsstöd (boende eller daglig verksamhet för personer med olika funktionsnedsättningar). Här jobbar du oftast i grupp med dina kollegor, men kan även jobba själv.
Du som matchar det behov som våra verksamheter har kommer bjudas in på gruppintervju. Under intervjun berättar vi om våra olika verksamheter och får möjlighet att prata mer med dig både personligen och i grupp.
Du kommer att få en introduktion på vald arbetsplats och gå bredvid en ordinarie personal så att du blir trygg i din roll innan du börjar arbeta.
Om enheterna har behov, och du är intresserad av extrajobb, kan det bli aktuellt med jobb även innan sommarschemat börjar.
Oavsett verksamhet så erbjuder vi ett varierande arbete där du möter många människor och har olika arbetsuppgifter.
Som vikarie inom vård och omsorg hjälper du personer i olika åldrar att få en meningsfull och fungerande vardag när ordinarie personal är sjuka eller lediga. Arbetsuppgifterna kan till exempel handla om att hjälpa till med morgonrutinen, personlig hygien, åka på en utflykt eller uppmuntra och motivera omsorgstagarna i deras vardag.
All planering ligger i mobilen, så det är tydligt vad du förväntas göra, men jobbet kan också innebära situationer som inte alltid går att förutse.
Vi behöver medarbetare som kan jobba dag, kväll och helg eller natt. Personalen arbetar vaken eller sovande jour för att se till att bevara varje brukares individuella rutin och dygnsrytm.
Nu har du även möjlighet att anmäla intresse för helgtjänstgöring! Det innebär att du får ett schema där du i huvudsak arbetar helger. I gengäld får du högre lön (OB-ersättning) samt mer ledighet under veckorna. Perfekt för dig som vill kombinera arbete med studier, fritid eller andra åtaganden.Kvalifikationer
Det är en stor fördel om du har utbildning och erfarenhet inom vård och omsorg, men det är inget krav. Du behöver ha en vilja att lära dig nya saker och utvecklas.
Det finns tydliga rutiner som det är viktigt att förhålla sig till för att säkra en god vård av våra brukare. Du kan exempelvis få ansvar för att dela ut medicin. Det kräver stor noggrannhet.
Det är viktigt att du trivs med att jobba med människor. Våra brukare behöver olika typer av hjälp och bemötande. Du behöver vara lyhörd för brukarnas behov och vara bra på att samarbeta med dina kollegor.
* Du behöver kunna ta egna initiativ och ha förmågan att prioritera när det sker flera saker parallellt.
* Du behöver förstå, skriva och tala svenska.
* Du behöver kunna hantera de IT-system som är nödvändiga i tjänsten, vilket kräver datorvana.
* Inom flera av våra verksamheter behöver du ha körkort, men det krävs inte överallt.
Inför en eventuell anställning inom vård och omsorg behöver du lämna ett utdrag ur belastningsregistret. Detta är en del av vår rutin för att säkerställa trygghet och säkerhet i verksamheten. Du kommer att få mer information om detta under rekryteringsprocessen.
Du behöver vara 18 år eller äldre. Åldersgränsen är satt på grund av att det är särskilda regler enligt arbetsmiljölagen. Regler kring minderårigas arbetsmiljö regleras i AFS 2012:3.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
