Sommarjobb och extrajobb inom Individ- och familjeomsorg
2025-12-08
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Hej Socionom- och Psykologstuderande!
Vi erbjuder sommarjobb och extrajobb inom Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinderomsorg.
Vill du ha ett lärorikt och utmanande jobb och finnas till för individer som behöver stöd för att klara sin vardag? Är du en person som har tålamod, uppskattar variation och värdesätter ett meningsfullt arbete? Då kommer du att trivas hos oss!
Kika gärna in på vårt konto @jobbaiomsorgen för att få en inblick i hur det är att arbeta inom vård- och omsorg på Umeå kommun.
Vi söker nu dig som vill arbeta extra som timanställd under våren och/eller i sommar som sommarvikarie. Möjlighet finns även till vikariat/visstidsanställning under våren.
Funktionshinderomsorgen (Stödassistent/Stödpersonal/Personlig assistent)
Inom våra verksamheter arbetar du med personer med psykiska, fysiska och intellektuella funktionsvariationer. Du möter boende med ångest, självskadetankar, psykos-och schizofrenisjukdomar samt alkohol- och/eller drogproblematik. Ditt uppdrag är att stärka den enskildes förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt bland annat med motiverande stöd och genom att skapa struktur i vardagen.
Vill du veta mer om våra olika verksamheter? Klicka här: https://s3m.io/rYDpR
Individ- och familjeomsorgen, IFO
Behandlingsassistenter till ungdomsboendet
Ungdomsboendet tar emot ungdomar i åldrarna 16-20 år. På boendet förbereds ungdomarna för ett självständigt boende och vuxenliv. Tillsammans med socialsekreterare, ungdomen och eventuell vårdnadshavare identifierar du ungdomens behov av stöd och planerar för hur stödet ska genomföras.
Behandlingsassistenter till stödboendena Bryggan och Hera
Bryggan är ett stödboende för män över 20 år med alkohol- och/eller drogproblematik. Hera är ett stödboende för kvinnor över 20 år med missbruk och beroendeproblematik.
Här kan du läsa mer om verksamheterna: Boende - Umeå kommun
Vem söker vi?
Du som söker ska ha en avklarad eller pågående socionom- eller psykologutbildning, alternativt en annan likvärdig utbildning.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av liknande arbete
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering, krävs goda kunskaper i svenska både tal och skrift.
Det är viktigt att du har en hög arbetsmoral, är lyhörd och respekterar boende och kollegor. Du kan arbeta både självständigt och i grupp.
B-körkort är ett plus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetstiderna varierar beroende på verksamhet och kan vara förlagda dag, kväll, helg, journatt och vaken natt. Du kan arbeta enstaka timmar eller på längre vikariat.
Sommarbonus och särskild ersättning till pensionärer inom funktionshinderomsorgen
Inom funktionshinderomsorgen finns möjlighet till sommarbonus vid arbete vaken natt och utifrån vissa kriterier. För dig som är ålderspensionär erbjuder vi 25% extra i lön. Det gäller såväl enstaka pass som anställning med månadslön under juni, juli och augusti.
För mer information om sommarbonus, ålderspensionär och milersättning - klicka här!
Praktisk information:
Vi kontrollerar ID-handling på alla kandidater innan anställning
Du som söker måste vara beredd att uppvisa utdrag ur belastningsregistret
Klicka på "sök jobbet" för att skapa din ansökan. Vi ser gärna att du bifogar CV och personligt brev. Urval, intervjuer och tillsättning sker löpande så skicka in din ansökan så snart du har möjlighet. Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller brev.
Har du skyddad ID? Kontakta Rekryteringssupport på 090-16 10 99 eller på rekrytering@umea.se
så hjälper dem dig med en säker ansökningsprocess.
Kontaktuppgifter: Mejl: bemanningso@umea.se
, Telefon: 090-16 10 83. Telefontider: måndagar 13-15 och torsdagar 13-15. Ersättning
