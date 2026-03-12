Sommarjobb och extrajobb inom Äldreomsorg och Stöd vid funktionsnedsättning
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg / Undersköterskejobb / Valdemarsvik Visa alla undersköterskejobb i Valdemarsvik
2026-03-12
, Åtvidaberg
, Söderköping
, Norrköping
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg i Valdemarsvik
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du hjälper människor och får chansen att göra skillnad?
Då kan du bli vår nya vikarie inom Stöd och Omsorg.
Vi söker både dig som vill börja jobba omgående och dig som är ute efter ett sommarjobb.
Hos oss jobbar du med äldre människor eller med personer med funktionsnedsättning, i deras hem eller på boenden. Det här jobbet innebär att du kommer att få värdefulla erfarenheter i mötet med olika människor.
Vi erbjuder:
• Betald teoretisk och praktisk introduktion/utbildning i samband med att du börjar din anställning hos oss.
• Möjligheten att börja arbeta omgående. Det finns också stora möjligheter att jobba kvar som vikarie efter sommaren.
• En givande tid och ett stärkt CV där du samlat på dig värdefulla yrkeskunskaper, lärt dig ny teknik och nya dokumentationssystem. Kanske kommer du också haft en läkemedelsdelegering.
• Efter avslutad tjänstgöring är det möjligt att få ett skriftligt omdöme från din enhetschef och att chefen kan ställa upp som referens.
• Arbete i en fantastisk miljö. Valdemarsvik är en skärgårdskommun i södra Östergötland belägen utmed E 22. Kommunen har cirka 7 600 invånare. Här finns en enastående natur med närhet till skogen och havet. Vi har verksamheter inom Stöd och Omsorg i Gryt, Gusum, Ringarum och Valdemarsvik.
Kom och jobba hos oss i Valdemarsviks kommun
• Vi ger dig mera!Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Omsorgsarbetet är ett omväxlande, roligt och givande jobb där du ger stöd och hjälp till människor i sin vardag. Du finns där för att ge stöd och omsorg, skapa trygghet samt bidra till meningsfulla dagar.
Våra verksamheter ser olika ut beroende på hur behoven ser ut hos de som behöver vår hjälp. Inom hemtjänsten hjälper vi personer att klara av sin vardag i sitt eget hem. För äldre som behöver mer omfattande stöd och omsorg finns våra äldreboenden.
I dessa verksamheter är din arbetsdag är fylld med arbetsuppgifter där du hjälper till med personlig hygien, att klä sig, medicinhantering, matlagning, inköp, städ, tvätt, rehabiliteringsträning, kontakt med anhöriga m.m. Det innebär även att skapa livsglädje, motivation och inspiration för våra vårdtagare genom till exempel promenader, social tid och andra aktiviteter.
För personer som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning finns olika arbetsplatser att arbeta vid i form av gruppbostäder eller boenden, dagliga verksamheter och boendestöd. Målgruppen varierar även i ålder, då vi arbetar med såväl vuxna som barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
Som medarbetare i en sådan verksamhet stöttar och motiverar du personer med en psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning i deras vardag, t.ex. i frågor om att sköta om sin bostad, personlig hygien, matlagning, inköp, tvätt och dylikt. Du planerar, genomför eller stöttar upp vid olika sociala aktiviteter, individuellt eller i grupp.Kvalifikationer
Vi kräver inga förkunskaper eller arbetslivserfarenhet men för att trivas och göra ett bra jobb behöver du ha ett genuint intresse för människor.
Som person är du lugn, lyhörd och trygg i dig själv och du tycker om att arbeta med människor. Du har en god förmåga att både arbeta självständigt och med andra.
Vi kommer att se till din sociala kompetens och att det finns en vilja att lära sig ett värdefullt yrke. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du har en avslutad eller pågående utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet, sjuksköterskeprogrammet eller annan lämplig omvårdnadsutbildning.
Det är också meriterande om du har arbetslivserfarenheter inom omvårdnadsarbete. Har du dessutom arbetat hos oss tidigare och har goda referenser är även det meriterande.
Inom alla områden behöver du behärska svenska språket väl i tal och skrift samt vara öppen för delegeringsansvar för läkemedel. Du bör ha god datorvana då vi arbetar med elektronisk dokumentation.
För att arbeta i våra verksamheter behöver du vara 18 år.
B-körkort erfordras för arbete inom hemtjänsten och inom stöd vid funktionsnedsättning. Ange i din ansökan om du har körkort.
ÖVRIGT
I frågeformuläret som är kopplat till ansökan besvarar du bl.a. om du vill arbeta hel- eller deltid, dag- eller natt samt inom vilken typ av verksamhet du helst vill arbeta. Du anger också när du önskar börja och vilka veckor du har möjlighet att jobba i sommar.
Inkomna ansökningshandlingar behandlas och urval till intervjuer görs löpande under hela ansökningstiden så vänta inte med att ansöka!
Vi prioriterar de som väljer att jobba hela semesterperioden, sammanhängande 8-10 veckor.
Vi ser fram emot just din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet ha vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Valdemarsviks kommun tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "700e/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Valdemarsviks kommun
(org.nr 212000-0431), http://www.valdemarsvik.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg Kontakt
Bemanningsenheten
Susanne Lööv susanne.loov@valdemarsvik.se 0123-191 62 Jobbnummer
9792166