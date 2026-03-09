Sommarjobb och extra jobb till hösten? Se hit!
2026-03-09
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans - som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig - både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten. Om arbetet innebär insatser åt barn krävs även att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret, i enlighet med gällande lagstiftning.
Då kanske du klickar med vår glada flicka i Malmö.
Vill du ha ett meningsfullt extrajobb där lek, aktivitet och engagemang står i fokus? Nu söker vi en personlig assistent till en flicka som bor i Malmö tillsammans med sin aktiva familj och deras hund.
Flickan går i skolan dagtid, men efter skolan behöver hon en trygg och initiativrik assistent som vill hitta på roliga och utvecklande aktiviteter tillsammans med henne.
Om uppdraget
Efter skolan handlar arbetet om att göra roliga och aktiva saker tillsammans, som att cykla, promenera eller hitta på utflykter.
Stimulera hennes nyfikenhet och lärande - ibland kan enklare skolarbete göras om ork och intresse finns hos flickan.
Vara ett tryggt stöd i vardagen och bidra till en positiv och meningsfull fritid.
Arbetstider är både vardagar och helger och dagpass, ca 11,00-17,00.
Det kan förekomma att passen är förlagda i Båstad då familjen har sommarstuga där och då behöver du pendla.
Anställningen börjar i juni för introduktioner och kortare pass em/kväll. Den första juli börjar kundens sommarlov och då är tjänsten större.
Tjänsten passar perfekt för dig som studerar, arbetar deltid eller söker ett meningsfullt extrajobb.
Vi söker dig som:
Är aktiv, lekfull och har lätt för att engagera barn/tonåring.
Är ansvarstagande, trygg och lyhörd.
Kan var lite busig och bjuda på sig själv.
Gillar att vara utomhus och röra på dig.
Trivs med att det finns en hund i hemmet.
Har god svenska i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller arbete med barn är meriterande, men personlig lämplighet är viktigast. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karin Ståhlnacke Juridik AB
(org.nr 559281-3777) Arbetsplats
KSJ AB Kontakt
Sylvia Holmqvist 0737064994 Jobbnummer
9784045