Sommarjobb och chans till förlängning med rad 80%
Trygga Assistans I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-05-28
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trygga Assistans I Norr AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Personlig Assistent sökes!
Om jobbet
Vi söker assistent till en ännu aktiv och arbetande kvinna i 40-års åldern:
Efter en olycka sitter jag i rullstol och söker nu en personlig assistent som vill arbeta hos mig som timvikarie. Fungerar det bra finns eventuellt möjlighet till en rad och sommarjobb.
Vad jobbet innebär:
Att ha assistans är ovärderligt för mig, och jag söker därför dig som är ansvarsfull, lösningsorienterad och flexibel. Det viktigaste är att vi har en bra kommunikation och ett gott samarbete - då blir jobbet både givande och roligt!
Min fritid fyller jag med kreativa projekt, umgänge med familj och vänner, matlagning, inredning och pyssel med hemmet. Jag bor i hus, så här finns gott om utrymme både inne och ute, särskilt under sommaren. Ibland kan resor förekomma, och tempot i jobbet kan variera beroende på dag och aktivitet.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Omvårdnad och förflyttningar
Hushållssysslor och hjälp i hemmet
Följa med på jobb och aktiviteter
Göra vardagen smidig och möjlig, trots mina fysiska begränsningar
Vem passar för jobbet?
Du behöver ha god fysik, eftersom förflyttningar ingår, och kunna anpassa dig till olika miljöer - både i mitt arbete och privatliv. Du ska uppskatta att träffa barn för att mitt familjeliv ska fungera.
Du får gärna ha skinn på näsan och förståelse för att vardagens stress. Gärna med förmågan att göra skillnad på jobb och privatperson.
Körkort är ett krav.
Arbetstider:
Passen är dag/kväll/journatt och du jobbar generellt dygn för att passa behoven.
Låter det intressant?
Skicka ditt CV och en presentation av dig själv. Vi ser fram emot att höra från dig!
Rekryteringen sker löpande och tillsätts omgående.
Trygg Assistans är ett litet och familjärt företag med kunden och dennes assistenter i fokus. Vi tillämpar kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag. Varje grupp har en egen kund-och personalansvarig som ser till att du trivs och får den hjälp du behöver för att lyckas i ditt arbete. Hos oss känner vi varandra - här är ingen anonym.
Vi kräver utdrag från belastningsregistret inför alla nyanställningar. Går du vidare i processen kommer du alltså att behöva visa upp ditt utdrag.
Eftersom vi känner våra kunder väl, sköter vi vår egen rekrytering. Därför undanber vi oss vänligen men bestämt all kontakt från rekrytering-och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trygga Assistans i Norr AB
(org.nr 556824-4809), https://tryggassistans.se
Västra Norrlandsgatan 11 D (visa karta
)
903 27 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Medarbetare
Felicia Wiberg Eriksson felicia@tryggassistans.se Jobbnummer
9935020