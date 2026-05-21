Sommarjobb Medicinteknisk ingenjör, MT-FoU, Umeå
2026-05-21
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Vårt huvuduppdrag är hälso- och sjukvård, tandvård, habilitering, rehabilitering och folkhälsoarbete. Region Västerbotten ansvarar också för den högspecialiserade sjukvården inom norra sjukvårdsregionen samt för forskning, utbildning och utveckling. Norrlands Universitetssjukhus i Umeå bedriver sedan länge avancerad forskning inom de medicinska och odontologiska områdena.
Avdelningen för Forskning och Utveckling vid Medicinsk teknik (MT-FoU) är en framgångsrik samarbetspartner vid utveckling av medicintekniska utrustningar/systemlösningar och i forskningsprojekt som leder till utveckling av nya medicinska produkter och metoder i vård och omsorg. Detta hjälper i sin tur till att utveckla länets näringsliv. Avdelningen har ca 40 medarbetare.
Avdelningen ingår i Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik (CIMT) som är en teknik- och forskningsintensiv centrumbildning inom Region Västerbotten. CIMT har i uppdrag att stödja och vara regionens kompetensorganisation för framtida utvecklingsstrategi- och säkerhetsfrågor samt bedriva forskning inom områdena medicinsk teknik och strålningsfysik. I uppdraget ingår att leda och följa utvecklingen av medicintekniska metoder ur ett tekniskt perspektiv. MT-FoU bedriver också universitetsutbildning och forskarutbildning inom ämnesområdet medicinsk teknik vid Umeå universitet.
Vi söker nu en projektanställd för sommararbete inom medicinteknisk forskning och utveckling.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill prova på att arbeta med forskning, utveckling och utbildning i en patientnära miljö. Hos oss vid MT-FoU kommer du få delta i och arbeta med avgränsade uppgifter i olika projekt inom det medicintekniska området i nära samarbete med medicinska företrädare inom Region Västerbotten. Du kommer att få jobba med oss, en grupp med forskare och utvecklare som arbetar i nära samarbete med sjukhusets personal.
Exempel på projekt som vi jobbar med och blir relevanta för anställningen är utveckling av analysprogram för analyser och/eller segmentering av sjukdom i medicinska bilder och sekvenser (MR, Ultraljud, CT, histologi), analys av signaler från olika sensorer för diagnostik (tex rörelsesensorer för diagnostik av hjärnskador), analys av tryck och flöden i hjärnan och simulering av tryck och flöden i kroppens kärl.Kvalifikationer
Vi söker dig som läser på sista åren mot civilingenjörsexamen från teknisk fysik eller motsvarande. Meriterande är om du har läst avancerade kurser inom medicinsk teknik, har erfarenhet från industrin, har bra samarbetsförmåga och ett utåtriktat arbetssätt, samt är tydlig, lyhörd och engagerad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader.
Arbetstid: Dagtid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
