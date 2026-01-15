Sommarjobb medicinsk sekreterare vuxenpsykiatri
2026-01-15
Till sommaren 2026 söker vi ansvarstagande och engagerad medicinsk sekreterare till vuxenpsykiatrin i Vimmerby.
Detta är en möjlighet att stärka din yrkeskompetens och få djupare insikt i psykiatrins arbete inom hälso- och sjukvården!
Hos oss får du ett utvecklande och omväxlande sommarjobb där du arbetar serviceinriktat mot kollegor och patienter. I dina arbetsuppgifter ingår i första hand journalskrivning, posthantering och receptionsarbete samt andra vårdadministrativa arbetsuppgifter. Du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor inom sekreterargruppen och erbjudas god introduktion och kontinuerlig handledning.
Anställningen är dagtid måndag till fredag under perioden juni-augusti. Start- och slutdatum bestäms efter överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som har utbildning som medicinsk sekreterare eller som studerar till medicinsk sekreterare och har läst minst ett år på utbildningen. Tidigare erfarenhet av administrativt arbete eller vårdyrke är meriterande.
Du har goda kunskaper i det svenska språket och kan uttrycka dig väl både skriftligt som muntligt. Du är van datoranvändare och du har erfarenhet av datoriserad vårdadministration. Vi ser gärna att du har kunskap om journalsystemet Cosmic.
Du har lätt för att skapa relationer med övriga yrkesroller där du bidrar till och uppskattar värdet av ett gott samarbete. Som medicinsk sekreterare har du kontakt med många människor såväl patienter som personal både inom och utanför enheten varför vi fäster stor vikt vid ett gott bemötande och serviceanda.
Din framtida arbetsplats
Vuxenpsykiatri norr består av öppenvårdsmottagning i Vimmerby och Västervik samt psykiatrisk heldygnsvård inklusive rättspsykiatri i Västervik. Tillsammans är vi ca 200 medarbetare i verksamheten.
Du kommer att arbeta i moderna, ljusa och rymliga lokaler som är anpassade efter våra patienters behov.
Vill du få en inblick i hur det är att arbeta hos oss och varför våra medarbetare trivs i psykiatrin? Läs mer här: Arbeta inom psykiatrin | Region Kalmar Län
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan redan idag!
Vi ingår i psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringsvård. Vi arbetar utifrån visionen: En specialistpsykiatri i framkant.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Annika Malmunger, avdelningschef 010-3587618
