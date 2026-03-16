Sommarjobb Medarbetare till Kanot- och Kajakuthyrninghyrning

Nordic Boat Rental / Säffle
2026-03-16


Vi driver ett kanotcenter i Svanskog i Värmland och söker 2-3 sommaranställda för perioden 6-12 veckor under sommaren.

Dina arbetsuppgifter
Ta emot gäster och ge introduktion till kanot/kajak
Genomföra säkerhetsgenomgång innan turerna
Hjälpa till med transport av gäster
Rengöring och organisering av kanoter, kajaker och utrustning
Enklare reparations- och underhållsarbeten
Allmän hjälp i den dagliga verksamheten

Kvalifikationer
Körkort B (minst 2 år)
Goda kunskaper i tyska eller engelska
Meriterande
Taxiförarlegitimation (Kostnaderna kan i förekommande fall täckas av arbetsgivaren)
Erfarenhet av friluftsliv eller turism
Erfarenhet av kanot eller kajak
Praktiskt handlag
Arbetstid
Arbetstiden varierar beroende på bokningar och gäster.
Normalt 5-8 timmar per dag.
Om jobbet
Säsongsarbete: 6-12 veckor
Arbetsplats: Svanskog, Värmland
Start: Juni/Juli enligt överenskommelse
Det finns möjlighet till boende i ett mindre hus i Svanskog under sommaren för anställda som flyttar hit för arbetet.
Vi söker personer som är ansvarsfulla, serviceinriktade och tycker om att arbeta utomhus.
Skicka din ansökan med kort presentation och kontaktuppgifter.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: kanucenter@bahnhof.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordic Boat Rental

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9800798

