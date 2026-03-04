Sommarjobb med uppdrag att serva våra Återvinningsstationer
Lindesbergs kommun, Avfall och Återvinningsenheten / Renhållningsjobb / Lindesberg Visa alla renhållningsjobb i Lindesberg
2026-03-04
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindesbergs kommun, Avfall och Återvinningsenheten i Lindesberg
, Nora
, Ljusnarsberg
, Hällefors
eller i hela Sverige
Samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder kreativa samtal, högt tempo, lösningsfokuserade arbetssätt och ger dig möjlighet att driva och delta i föränderliga samhällsbyggnadsprocesser. Vi är en samverkande förvaltning mellan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun med ett brett uppdrag inom kommunernas samhällsbyggnadsprocesser.
Förvaltningen består av två huvudsakliga verksamhetsområden: teknisk verksamhet, och bygg och miljö.
Förvaltningen utvecklar samhället och Avfall- och Återvinningsenheten har ett brett uppdrag inom bland annat strategisk avfallsplanering, insamling av avfall samt mottagning av avfall vid våra bemannade återvinningscentraler i respektive kommun. Verksamhetens fokus är att arbeta med avfallsförebyggande åtgärder och en hållbar
avfallshantering. Avdelningen består idag av 20 hängivna och erfarna medarbetare.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
I det här uppdraget som renhållningsarbetare är fokus på våra återvinningsstationer. Du sköter städning, underhåll och rent allmänt ser till att det är ordning och reda. Uppdraget innebär att på bästa sätt se till att våra återvinningsstationer är och blir attraktiva platser för våra kunder att sortera sitt avfall.
I tjänsten ingår även serviceuppdrag i våra 4 kommuner i form av in- och uttransport av avfallskärl samt underhåll av kärl hos abonnenter. Detta arbete styrs utifrån utskrivna pappersorder och utförs med hjälp av bil och handdator. Sortering och nedmontering av skrotkärl och daglig skötsel av materiel och fordonsvård ingår i arbetet.
Under de veckor som kärlservice utförs i tjänsten kommer en del av dagen även innebär arbete på våra 4 mindre återvinningscentraler i Storå, Frövi, Centralförrådet och Fellingsbro. Detta kommer äga rum under senare delen av arbetspasset.
Det kan också förekomma arbete vid någon av våra fyra återvinningscentraler som finns belägna i våra kommuner, för att stötta upp kollegor och verksamheten vid behov. Vid arbete på en återvinningscentral så ingår arbetsuppgifter så som att sortera farligt avfall, städning av området och att kontrollera fyllnadsgrader på olika fraktioner ingår även i arbetet. Dessutom kommer hjullastarkörning och rangering vara en del av vardagen. Till viss del ingår administrativa uppgifter i tjänsten.
Arbetstider enligt schema, och kommer vara uppdelat under olika perioder, helgarbete kan också förekomma. Under viss period innebär detta dagtidsarbete mån-fre. Under annan period kommer eftermiddag/kvällsarbete förekomma. Ditt arbetsområde kommer att bli våra fyra kommuner och du kommer att utgå från Stafettgatan i Lindesberg.
Arbetet ska genomsyras av ett helhetsperspektiv och drivas i samstämmighet med våra värdeord förtroende, öppenhet, respekt och engagemang.Kvalifikationer
För att du ska trivas i rollen som renhållningsarbetare är det viktigt att du kan arbeta planerat och strukturerat, ha ett ordningssinne samt en pedagogisk läggning med en förmåga att behålla lugnet i stressiga situationer. Att kunna ta egna initiativ samt att ha ett gott kundbemötande är av största vikt. Du ska trivas med att arbeta i en utomhusmiljö och kunna hantera ett ibland fysiskt krävande arbete. Du är bekväm med att arbeta såväl självständigt som tillsammans med kollegor. Ett flexibelt tänk kommer vara behjälpligt då arbetsområdet är halva Örebro län.
Vi söker dig som, som lägst, har gymnasieutbildning och som tidigare har arbetat inom ett serviceyrke med kundkontakter. Har du tidigare arbetat inom branschen och intresserar dig för miljöfrågor så ser vi det som meriterande för tjänsten.
B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Har du utbildning i ADR 1:3, Kranförarbevis, Asbest grund eller förarbevis för hjullastare C2 så ses det som ett plus för tjänsten. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är av vikt och andra goda språkkunskaper utöver svenska så är det meriterande.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TKN:A2026/9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Avfall och Återvinningsenheten Kontakt
Enhetschef
Lars Eriksson 0581-550090 Jobbnummer
9775610