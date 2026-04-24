Sommarjobb med tempo & kundkontakt hos Svensk Cater i Kalmar!
2026-04-24
Vill du arbeta i ett högt tempo där telefonen är ditt främsta verktyg? Nu söker vi en serviceinriktad innesäljare till engagerat team i Kalmar för en säsongsanställning under sommaren.
Som innesäljare hos Svensk Cater i Kalmar arbetar du med försäljning, orderhantering och daglig kundkontakt mot företagets restaurangkunder.
Dina främsta arbetsuppgifter är att:
Ta emot beställningar via telefon, mejl och webb
Registrera och följa upp ordrar
Ge rekommendationer utifrån kundens behov
Arbeta med kampanjer och merförsäljning
Säkerställa hög servicegrad och kundnöjdhet
Du arbetar nära kollegor inom utesälj, lager, inköp och transport - tillsammans skapar ni en smidig och effektiv leverans till kund.
Arbetet sker i ett högt tempo med flera parallella uppgifter, där struktur och god kommunikation är avgörande.
Du får en introduktion som ger dig rätt förutsättningar att snabbt komma in i rollen och bli en del av teamet.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan via profil hos oss på Studentconsulting med CV och personligt brev redan idag!
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som trivs i en roll med mycket kundkontakt och som motiveras av att skapa affärer genom god service.
Vi tror att du:
Är serviceinriktad, kommunikativ och förtroendeingivande
Trivs i ett högt tempo och kan hantera flera uppgifter samtidigt
Är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt
Har ett lösningsorienterat mindset och är lyhörd för kundens behov
Har god datavana och uttrycker dig väl i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från service, försäljning eller restaurang/livsmedel - men vi lägger stor vikt vid din inställning och personlighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
