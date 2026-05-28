Sommarjobb med kvalitet & stolthet - bli en del av Hemtrevligt i Skaraborg AB!
Vill du ha ett sommarjobb där du faktiskt känner att du gör skillnad - varje dag?
Hos oss på Hemtrevligt i Skaraborg AB handlar det inte bara om städning. Vi skapar en känsla. En upplevelse. En wow-känsla som gör att våra kunder älskar att komma hem.
Vår vision?
Att leverera hotellkänsla i varje hem - och samtidigt lyfta hela städbranschen genom kvalitet, service och omtanke.
Nu söker vi sommarvikarier som vill vara med på vår resa!
Vad innebär jobbet?
Det här är inte ett "vanligt städjobb".
Det handlar om detaljer, känsla och stolthet i det du gör.
Flexibel startpunkt - du kan välja vilket kontor du vill utgå ifrån
Självständigt arbete med stort eget ansvar - men alltid med stöd från teamet
Endast vardagar - inga kvällar eller helger
Aktivt jobb - perfekt för dig som gillar att röra på dig
Du skapar inte bara rena hem - du skapar trivsel och glädje.
Vem är du?
Du behöver inte kunna allt från början - det viktigaste är din inställning!
Du har öga för detaljer - du ser det lilla som gör stor skillnad
Du är serviceinriktad och professionell - kunden är alltid i fokus
Du trivs med ett fysiskt jobb
Du är ansvarstagande och självgående
Du är flexibel och lösningsorienterad
Du vill vara en del av ett team där vi stöttar varandra och har kul
Vad får du hos oss?
Ett meningsfullt sommarjobb där du gör skillnad i människors vardag
En erfarenhet som sticker ut på CV:t
Variation och frihet i arbetet
Träning på arbetstid - du håller dig aktiv varje dag
En familjär arbetsplats där vi bryr oss om varandra
Trygga villkor med kollektivavtal, bra lön och försäkringar
Och kanske viktigast av allt - känslan när kunden blir riktigt nöjd.
Ansökan gör via vår hemsida www.hemtrevligt.nu
Tjänsten tillsätts löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
via hemsidan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemtrevligt i Skaraborg AB
(org.nr 559214-2177), http://www.hemtrevligt.nu
Skogsvaktarevägen 17 (visa karta
)
531 53 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemtrevligt Lidköping Jobbnummer
9934730