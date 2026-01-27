Sommarjobb med ansvar i en av Linköpings största turistmiljöer

Kanalkrogen i Bergs slussar AB / Servitörsjobb / Linköping
2026-01-27


Bergs Slussar är en av Östergötlands största turistmagneter och varje sommar besöks området av tusentals familjer och turister. Vi driver Elbilslandet samt två välbesökta glasskiosker i området och söker nu två ansvarsfulla och drivna personer som vill ta ett större ansvar i verksamheten under sommarsäsongen.

Om tjänsten
Du arbetar aktivt enligt schema i både glasskioskerna och på Elbilslandet, men har samtidigt ett utökat ansvar för den dagliga driften. Rollen är praktisk, operativ och kräver självständighet.

Dina arbetsuppgifter
Aktivt arbete i verksamheten (försäljning, service, drift)

Dagliga kontroller av samtliga enheter enligt framtagen checklista

Säkerställa att verksamheterna är välskötta, rena och inbjudande

Påpeka och följa upp brister i drift, ordning eller bemanning

Vara stöd till övrig personal i det dagliga arbetet

Fatta självständiga beslut vid behov under arbetspassen

Vi söker dig som
Är ansvarsfull och pålitlig

Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ

Är trygg i att fatta beslut och säga ifrån när något inte fungerar

Är serviceinriktad och professionell mot gäster

Har god struktur, ordning och öga för detaljer

Trivs i ett högt tempo och i en säsongsverksamhet

Tidigare erfarenhet av service, kiosk, café, butik eller liknande ansvar är meriterande, men personliga egenskaper väger tyngst.
Vi erbjuder
Ett varierande och ansvarsfullt sommarjobb

Arbete i en av regionens mest besökta turistmiljöer

Möjlighet att utveckla ledarskap och ansvarstagande

Ett engagerat team och tydliga rutiner

Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post.
Rekrytering sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: jobb@kanalkrogendelimo.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kanalkrogen i Bergs slussar AB (org.nr 559181-2739), https://www.elbils-landet.se
Loggvägen 2 (visa karta)
590 77  VRETA KLOSTER

Arbetsplats
FrejdKarlssonPham i Berg AB

Jobbnummer
9706918

