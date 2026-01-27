Sommarjobb med ansvar i en av Linköpings största turistmiljöer
Kanalkrogen i Bergs slussar AB / Servitörsjobb / Linköping Visa alla servitörsjobb i Linköping
2026-01-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kanalkrogen i Bergs slussar AB i Linköping
Bergs Slussar är en av Östergötlands största turistmagneter och varje sommar besöks området av tusentals familjer och turister. Vi driver Elbilslandet samt två välbesökta glasskiosker i området och söker nu två ansvarsfulla och drivna personer som vill ta ett större ansvar i verksamheten under sommarsäsongen.Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Du arbetar aktivt enligt schema i både glasskioskerna och på Elbilslandet, men har samtidigt ett utökat ansvar för den dagliga driften. Rollen är praktisk, operativ och kräver självständighet.Dina arbetsuppgifter
Aktivt arbete i verksamheten (försäljning, service, drift)
Dagliga kontroller av samtliga enheter enligt framtagen checklista
Säkerställa att verksamheterna är välskötta, rena och inbjudande
Påpeka och följa upp brister i drift, ordning eller bemanning
Vara stöd till övrig personal i det dagliga arbetet
Fatta självständiga beslut vid behov under arbetspassen
Vi söker dig som
Är ansvarsfull och pålitlig
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Är trygg i att fatta beslut och säga ifrån när något inte fungerar
Är serviceinriktad och professionell mot gäster
Har god struktur, ordning och öga för detaljer
Trivs i ett högt tempo och i en säsongsverksamhet
Tidigare erfarenhet av service, kiosk, café, butik eller liknande ansvar är meriterande, men personliga egenskaper väger tyngst.
Vi erbjuder
Ett varierande och ansvarsfullt sommarjobb
Arbete i en av regionens mest besökta turistmiljöer
Möjlighet att utveckla ledarskap och ansvarstagande
Ett engagerat team och tydliga rutinerSå ansöker du
Skicka din ansökan via e-post.
Rekrytering sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: jobb@kanalkrogendelimo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kanalkrogen i Bergs slussar AB
(org.nr 559181-2739), https://www.elbils-landet.se
Loggvägen 2 (visa karta
)
590 77 VRETA KLOSTER Arbetsplats
FrejdKarlssonPham i Berg AB Jobbnummer
9706918