Sommarjobb livsmedelsarbetare tillverkning Mörbylånga 2025

Guldfågeln AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Mörbylånga
2026-02-23


Familjeägda Blentagruppen är ett av Sveriges största matfågelföretag med välkända varumärken som Guldfågeln och Ingelsta Kalkon. I koncernens anläggningar i södra Sverige produceras svenska djupfrysta, färska och förädlade kyckling- och kalkonprodukter av högsta kvalitet. Koncernen har idag ca 1000 medarbetare och omsätter ca 3,0 mdr SEK.

Publiceringsdatum
2026-02-23

Beskrivning
Vill du bli en av oss?

Vi söker just dig som vill sommarjobba inom någon av våra tre tillverkningsavdelningar i Mörbylånga.

Våra tillverkningsavdelningar är styckhallen, färsken och förädlingen.

Dina arbetsuppgifter
De arbetsuppgifter som du kan tänkas komma att utföra innefattar allt från styckning och packning till viss truckkörning. Blir du kallad till intervju får du veta mer.

Arbetstiderna varierar beroende på vilken avdelning du kommer att jobba på. Våra medarbetare arbetar antingen dagtid eller kvällstid från måndag till och med fredag.

Vi vill att du ska vara medveten om att arbetet är fysiskt, utförs stående och ställer krav på att du är i god fysisk form, har god motorik och inte lider av åksjuka. Då du kommer att hantera livsmedel vill vi även göra dig uppmärksam på att arbetet sker i kylrumsmiljö. På samtliga avdelningar sker arbetet utefter löpande band så du kommer få hålla ett högt tempo under hela dagen.

Kvalifikationer
Då vi arbetar i grupp på de olika avdelningarna är det viktigt att du kan samarbeta med andra människor, såväl män som kvinnor, från många olika etniska bakgrunder.

Av säkerhets-, produktsäkerhets- och kvalitetsskäl är det ett krav att du kan förstå och göra dig förstådd på svenska.

Personliga egenskaper som krävs är ordningssinne, vaksamhet och ansvarstagande. Vi söker dig som är fingerfärdig och som sätter snabbhet och kvalitet i fokus.

Anställningsvillkor
Sommarjobb.

Vår huvudsakliga semesterperiod infaller under juni till augusti, men din anställning kan komma att påbörjas tidigare än juni och avslutas senare än augusti.

Vi följer centralt kollektivavtal mellan LI och Svenska Livsmedelsarbetareförbundet avseende Matfågel.

Är du intresserad? Skicka in din ansökan omgående, dock senast 2026-05-31. Vi kommer att rekrytera sommarjobbare löpande med tillträde och anställningsperiod enligt överenskommelse.

Skicka in din ansökan via denna länk:

https://guldfageln.varbi.com/se/what:job/jobID:896127/



Kontakt
Kia Huvitus, avdelningschef styckhallen dag - tel 0485-29404

Fernando Branco, avdelningschef styckhallen dag - tel 0485-29492

Sebaztian Gardmar, avdelningschef färsken dag - tel 0485-49547

Linda Rudman, avdelningschef färsken kväll - tel 0485-29471

Cong Nguyen, avdelningschef färsken helg - tel 0485-29473

Fredrik Åsenius, avdelningschef förädling dag/helg - tel 0485-49557

Mattias Martinsson, avdelningschef förädling kväll - tel 0485-49543

Ersättning
Tim- eller månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Guldfågeln AB (org.nr 556134-2964)

Arbetsplats
Produktion, Mörbylånga, Tillverkning

Jobbnummer
9757859

