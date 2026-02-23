Sommarjobb livsmedelsarbetare tillverkning Mörbylånga 2025
Familjeägda Blentagruppen är ett av Sveriges största matfågelföretag med välkända varumärken som Guldfågeln och Ingelsta Kalkon. I koncernens anläggningar i södra Sverige produceras svenska djupfrysta, färska och förädlade kyckling- och kalkonprodukter av högsta kvalitet. Koncernen har idag ca 1000 medarbetare och omsätter ca 3,0 mdr SEK. Publiceringsdatum2026-02-23Beskrivning
Vill du bli en av oss?
Vi söker just dig som vill sommarjobba inom någon av våra tre tillverkningsavdelningar i Mörbylånga.
Våra tillverkningsavdelningar är styckhallen, färsken och förädlingen.Dina arbetsuppgifter
De arbetsuppgifter som du kan tänkas komma att utföra innefattar allt från styckning och packning till viss truckkörning. Blir du kallad till intervju får du veta mer.
Arbetstiderna varierar beroende på vilken avdelning du kommer att jobba på. Våra medarbetare arbetar antingen dagtid eller kvällstid från måndag till och med fredag.
Vi vill att du ska vara medveten om att arbetet är fysiskt, utförs stående och ställer krav på att du är i god fysisk form, har god motorik och inte lider av åksjuka. Då du kommer att hantera livsmedel vill vi även göra dig uppmärksam på att arbetet sker i kylrumsmiljö. På samtliga avdelningar sker arbetet utefter löpande band så du kommer få hålla ett högt tempo under hela dagen. Kvalifikationer
Då vi arbetar i grupp på de olika avdelningarna är det viktigt att du kan samarbeta med andra människor, såväl män som kvinnor, från många olika etniska bakgrunder.
Av säkerhets-, produktsäkerhets- och kvalitetsskäl är det ett krav att du kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
Personliga egenskaper som krävs är ordningssinne, vaksamhet och ansvarstagande. Vi söker dig som är fingerfärdig och som sätter snabbhet och kvalitet i fokus.Anställningsvillkor
Sommarjobb.
Vår huvudsakliga semesterperiod infaller under juni till augusti, men din anställning kan komma att påbörjas tidigare än juni och avslutas senare än augusti.
Vi följer centralt kollektivavtal mellan LI och Svenska Livsmedelsarbetareförbundet avseende Matfågel.
Är du intresserad? Skicka in din ansökan omgående, dock senast 2026-05-31. Vi kommer att rekrytera sommarjobbare löpande med tillträde och anställningsperiod enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan via denna länk:https://guldfageln.varbi.com/se/what:job/jobID:896127/ Kontakt
Kia Huvitus, avdelningschef styckhallen dag - tel 0485-29404
Fernando Branco, avdelningschef styckhallen dag - tel 0485-29492
Sebaztian Gardmar, avdelningschef färsken dag - tel 0485-49547
Linda Rudman, avdelningschef färsken kväll - tel 0485-29471
Cong Nguyen, avdelningschef färsken helg - tel 0485-29473
Fredrik Åsenius, avdelningschef förädling dag/helg - tel 0485-49557
Mattias Martinsson, avdelningschef förädling kväll - tel 0485-49543 Ersättning
Tim- eller månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Guldfågeln AB
(org.nr 556134-2964) Arbetsplats
Produktion, Mörbylånga, Tillverkning Jobbnummer
9757859