Sommarjobb livsmedelsarbetare slakt Mörbylånga 2026
Guldfågeln AB / Slaktarjobb / Mörbylånga Visa alla slaktarjobb i Mörbylånga
2026-02-23
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Guldfågeln AB i Mörbylånga
, Simrishamn
, Tomelilla
, Sjöbo
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Familjeägda Blentagruppen är ett av Sveriges största matfågelföretag med välkända varumärken som Guldfågeln och Ingelsta Kalkon. I koncernens anläggningar i södra Sverige produceras svenska djupfrysta, färska och förädlade kyckling- och kalkonprodukter av högsta kvalitet. Koncernen har idag ca 1000 medarbetare och omsätter ca 3,0 mdr SEK. Publiceringsdatum2026-02-23Beskrivning
Vill du bli en av oss?
Vi söker nu sommarjobbare till vår slaktavdelning i Mörbylånga.Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär upphängning av slaktkyckling, efterkontroller och andra på avdelningen förekommande arbetsuppgifter. Tjänsten är på heltid, med arbetstiden förlagd enligt överenskommelse. Övertid förekommer och vi förutsätter att du kan ställa upp på detta.
Vi vill att du ska vara medveten om att arbetet är fysiskt, utförs stående och ställer krav på att du är i god fysisk form, har god motorik och inte lider av åksjuka. Då du kommer att hantera levande djur vill vi även göra dig uppmärksam på att arbetet sker i ganska mörk miljö. Arbetet utförs utefter löpande band så du kommer få hålla ett högt tempo under hela dagen. Kvalifikationer
Då vi arbetar i grupp på avdelningen är det viktigt att du kan samarbeta med andra människor, såväl kvinnor som män, från många olika etniska bakgrunder.
Av säkerhets-, produktsäkerhets- och kvalitetsskäl är det ett krav att du kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
För att få jobba med slakt måste du genomgå och klara av Jordbruksverkets djuromsorgsutbildning och därmed erhålla kompetensbevis för slakt och avlivning av fjäderfä innan vi kan anställa dig. Utbildningen bekostas av oss.
Personliga egenskaper som krävs är ordningssinne, vaksamhet, ansvarstagande och gott handlag med djur. För att få jobba på vår slaktavdelning får du varken vara dömd för brott mot djurskyddslagen eller ha djurförbud.
Då det är många män som arbetar på avdelningen ser vi gärna kvinnliga sökande.Anställningsvillkor
Sommarjobb.
Vår huvudsakliga semesterperiod infaller under juni till augusti, men din anställning kan komma att påbörjas tidigare än juni och avslutas senare än augusti.
Vi följer centralt kollektivavtal mellan LI och Svenska Livsmedelsarbetareförbundet avseende Matfågel.
Är du intresserad? Skicka in din ansökan omgående, dock senast 2026-05-31. Vi kommer att rekrytera sommarjobbare löpande med tillträde och anställningsperiod enligt överenskommelse.
Har du frågor är du välkommen att kontakta slaktchef Håkan Klintå på tel 0485-495 14 alternativt produktionsledare Stefan Karlsson på tel 0485-495 19 eller produktionsledare Same Say på tel 0485-495 97.
Sista ansökningsdag 2026-05-31.
Skicka in din ansökan via denna länk:https://guldfageln.varbi.com/se/what:job/jobID:896127/ Ersättning
Tim- / månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/6". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Guldfågeln AB
(org.nr 556134-2964) Arbetsplats
Produktion, Mörbylånga, Slakt Kontakt
Håkan Klintå, slaktchef 0485-49514 Jobbnummer
9757861