Sommarjobb, läkarstud T 7-9 till medicin- och geriatrikklin, Vmo sjukhus
2025-11-10
Medicin- och geriatrikkliniken, Värnamo sjukhus
Är du läkarstudent student som läser termin 7, 8 eller 9? Vill du denna sommar skaffa dig praktisk erfarenhet inom medicin och geriatrik? Vi söker nu 4 engagerade läkarassistenter som vill bli del av vårt team på medicin- och geriatrikkliniken, Värnamo sjukhus.
Rollen som läkarassistent
Du kommer att jobba i team med följande professioner: sjuksköterska, undersköterska, ST-läkare, AT-läkare och överläkare.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara uppdelat på två veckors intervaller där du under två veckor jobbar natt på vårdavdelning med omvårdnadspersonal och sedan två veckor dagtid med läkare. Exempel på arbetsuppgifter:
• Praktisk omvårdnad
• NEWS-kontroller och reagera på dessa och dokumentera det som behövs
• Hålla koll på vätskebalans och dokumentera
• Venprovtagning
• Ingå i rondteamet
• Göra enklare bedömningar och journalanteckningar med handledning
Denna tjänst kommer inte bara att vara en merit inför din framtida läkarkarriär utan du kommer även vara en stor tillgång till medicin- och geriatrikkliniken under sommaren.
Du får en 2 dagars introduktion vecka 24 med scenarioträning och utbildning samt en utbildningsdag med läkare. I introduktionen ingår verksamhetsnära bredvidgång så du hinner bekanta dig med kliniken innan du börjar jobba. Vi ser positivt på om du har möjlighet att gå bredvid under våren.
Din blivande arbetsplats
Medicin- och geriatrikkliniken är den största kliniken på Värnamo sjukhus med många verksamheter under samma tak. Vi har tre vårdenheter i slutenvården med olika inriktningar mot medicinska specialiteter. Kliniken har också öppenvård där medicinska dagsjukvården och dialysenheten ingår. Vår öppenvårdsverksamhet rymmer alla medicinska specialiteter.
Våra lokaler är välplanerade och moderna och vi arbetar med patienten i fokus. Här arbetar du tillsammans med både erfarna kollegor och nya medarbetare, alla med stort engagemang.
Följ gärna vårt konto på Instagram:
@medicin_geriatrikklin_varnamo (https://www.instagram.com/medicin_geriatrikklin_varnamo/)
Publiceringsdatum2025-11-10Profil
Vi söker dig som läser till läkare och som är i termin 7-9. Vi vill erbjuda dig en lärorik och annorlunda sommar där du får träna din kliniska blick och arbeta utifrån olika perspektiv och professioner. Du kommer att jobba 6-8 veckor i sommar med start i vecka 25, men redan vecka 24 kommer du gå en två dagars introduktion. Arbetet innehåller både dag- och nattjänstgöring.
Som person är du lugn, stabil och har lätt att anpassa dig efter de olika omständigheter som ofta råder på ett sjukhus. Då du kommer jobba i team så ser vi gärna att du har lätt för att samarbeta och är lyhörd gentemot såväl kollegor som patienter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Det är viktigt att du också bifogar examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
Vårt erbjudande till dig
För oss är det en självklarhet att samarbeta och hjälpas åt, och dessutom tycker vi det är viktigt att ha roligt på jobbet! Vi värnar om ett gott arbetsklimat. Vi erbjuder en arbetsplats där vi arbetar enligt modellen för personcentrerad- och patientnära vård.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Vissa förmåner gäller oavsett anställningsform och andra styrs av anställningsform samt hur mycket du arbetar och hur länge. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du har frågor om tjänsten och är du nyfiken men lite osäker om jobbet kan vara något för dig? Tveka inte utan hör av dig till vårdenhetschef Malin Sandholst, telefon 010 244 7561 alt. mail malin.sandholst@rjl.se
Det går också bra att kontakta rekryteringsspecialist Pia Bolmgren Svensson, pia.bolmgren.svensson@rjl.se
, 010-244 7081.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 28 februari 2026.
Urval, intervjuer och tillsättning sker löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag. Välkommen med din ansökan.
Fast lön. Kollektivavtal finns.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
