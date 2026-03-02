Sommarjobb lagermedarbetare - Rosersberg
2026-03-02
Vi är över 5000 engagerade mathjältar som jobbar i våra svenska butiker, på våra lager och kontor - som tillsammans gör vår fantastiska resa möjlig. På så vis kan ännu fler handla och äta god mat av högsta kvalitet till branschens bästa pris. För när vi växer, växer du. Sån är nämligen Lidl.
Jobbpitch
Är köra truck och stapla pallar din grej? Eller ska det kanske bli din grej? Vill du vara med och bidra till att våra butiker alltid är välfyllda med fantastiska varor? I #teamlidl hjälper vi varandra att lyckas. Och vi växer tillsammans. Nu söker vi en engagerad sommarjobbare till vårt lager i Rosersberg som vill rocka 30 timmar i veckan med oss!
Din roll
Våra lager står aldrig still! Du som lagermedarbetare ser till att våra butiker får rätt varor när de behöver det. Om du älskar att vara produktiv och få varje sekund att räknas, kommer du att älska livet på Lidl.
Rollen innefattar uppgifter som:
• Plocka butikens beställda varor så som kött, frukt & grönt, kyl- och frysvaror
• Se till att dina leveranser är perfekt staplade och säkra
• Märka upp pallar för utleverans
• Rapportera eventuella skadade varor
• Hjälpa till med teamets övriga uppgifter, tex rengöra utrustning

Publiceringsdatum
2026-03-02

Profil
Vi söker dig som är flexibel, har ett gott siffersinne och har lätt för att lära dig. Du har en god förmåga att fokusera på detaljer, även när du arbetar snabbt. Att du kan jobba självständigt är en självklarhet och du lägger stolthet i att alltid göra ett bra jobb och avsluta det du påbörjat.
• Du har en vilja att arbeta i alla olika typer av lagerområden, dvs även kyl- och frystemperatur
• Du behärskar grundläggande svenska i både tal och skrift
• Har du truckkort, minst behörighet A, så är det väldigt meriterande
Vi erbjuder
Du får arbeta i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar. Du blir en del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension.
Vill du vara med på vår resa?
Om ditt svar är ja, då söker du jobbet så här:
• Klicka på "Ansök"
• Fyll i formuläret
• Bifoga CV
Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast. Vår rekryteringsprocess består av tester, telefonintervju, personlig intervju och digital referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Tjänsten är en vikariat på 30 timmar i veckan. Start för tjänsten kommer ske löpande under maj och början på juni, första möjliga start är 4:e maj
Vi värnar om en säker och trygg arbetsmiljö, därför genomförs drogtest inför anställning. Detta sker i enlighet med vår policy och i samarbete med vår företagshälsovård.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobb@lidl.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Lidl
Vi är ett svenskt bolag i en stor, internationell familj. Med mer än 5 000 medarbetare över hela landet, försvinner du aldrig i mängden. Istället är du med och gör vår fantastiska resa möjlig. Övertygade om att god och hållbar mat, av hög kvalitet, inte ska behöva kosta skjortan, utmanar vi den svenska livsmedelsbranschen. Ta chansen att arbeta för en arbetsgivare som är certifierad som Top Employer och dessutom utsedd till Karriärföretag 2025! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-18

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "657849-44005710".
Lidl Rosersberg Kontakt
Lidl Sverige 00000 Jobbnummer
9770153