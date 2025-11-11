Sommarjobb, laboratoriemedicin Region Jönköpings län
Laboratoriemedicin
Var med och trygga någon annans sommar - sök sommarjobb hos oss på Laboratoriemedicin!
Rollen som biomedicinsk analytiker
Vi vill med våra sommarvikariat erbjuda dig en möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med oss. Du står inför ett spännande, utvecklande och varierat arbete under sommaren 2026.
Vi vet att det inte alltid är lätt att vara ny på jobbet och därför gör vi vårt allra bästa för att du ska känna dig trygg, taggad och förberedd inför ditt sommarjobb hos oss. Innan du börjar jobba i verksamheten får du en grundlig introduktion utifrån dina behov och erfarenheter.
Din blivande arbetsplats
Laboratoriemedicin är en förvaltning som har sin verksamhet spridd i länet. Vi har verksamhet på länets tre sjukhus samt på 18 vårdcentrals laboratorier i länet. Vi är cirka 350 anställda, och verksamheten består av laboratorier inom disciplinerna klinisk kemi, transfusionsmedicin, klinisk mikrobiologi samt klinisk patologi och cytologi.
Varför ska du jobba hos oss? Du har stora möjligheter att utvecklas i ditt yrke och du välkomnas till en sammanhållen och integrerad verksamhet. Kombinationen av att ständigt arbeta med förbättringar, ha viljan och förmågan att tänka innovativt och att också våga prova ny teknik har gjort att vi är en verksamhet i framkant inom flera områden.
Vi söker dig som är utbildad biomedicinsk analytiker eller är under utbildning, ange vilken termin i din ansökan.
För att du ska trivas hos oss är du kvalitetsmedveten, tar initiativ och ansvarar för egna arbetsuppgifter och även för enhetens helhet. Det betyder mycket för oss att du har ett positivt förhållningssätt till såväl arbetsuppgifter som arbetskamrater och tillsammans skapar vi hög patientsäkerhet och god tillgänglighet, med patienten i fokus. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet eller förståelse för IT- och teknikrelaterade frågor. Vi utvärderar årligen hur våra semestervikarier har trivts och är stolta och glada över att de vill arbeta hos oss igen.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Vissa förmåner gäller oavsett anställningsform och andra styrs av anställningsform samt hur mycket du arbetar och hur länge. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Så här gör du om du är intresserad
Välkommen med dina frågor till administrativ samordnare Heléne Bügel, 076-724 65 22, helene.bugel@rjl.se
. Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Om du ännu inte har examen är det viktigt att bifoga LADOK-utdrag samt övriga betyg och intyg.
Ange i din ansökan om du föredrar att arbeta i Eksjö, Jönköping, Värnamo samt regionens vårdcentraler. Vi prioriterar sökande som kan arbeta en längre period under sommaren. Då urval, intervjuer och tillsättning sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, dock senast 28 februari 2026. Välkommen med din ansökan redan idag!
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Fast lön. Kollektivavtal finns.
