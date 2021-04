Sommarjobb Kundtjänst till EnterCard i Stockholm - TNG Group AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

TNG Group AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-12Vill du jobba med kundservice på ett finansbolag i sommar? Till EnterCards kundtjänst i centrala Stockholm söker vi 6 medarbetareÄr du en fena på kundservice och vill ha sommarjobb på ett finansbolag i Stockholm? Nu söker EnterCard nya medarbetare till deras kundtjänst för jobb under sommaren, med möjlighet att jobba extra under resten av året. Detta är alltså ett perfekt jobb för dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning! Låter det som ett spännande jobb för dig? Läs mer här och sök nu!VAD KAN VI ERBJUDA DIG?På EnterCards kundtjänst kommer du in i ett härligt team som är i en spännande, internationell miljö i centrala Stockholm. Här får du möjlighet att lära dig en hel del om ekonomi och finans - specifikt inom betal- och kreditkortsprodukter i synnerhet. Du får en gedigen utbildning på plats, stöttande kollegor och en hel del ny kunskap inom ekonomi och finans!Förutom detta, kommer du också jobba som konsult via TNG med allt var det innebär - möjlighet att bygga ett nätverk med våra andra konsulter, en stöttande konsultchef och förmåner.DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTEREnterCard erbjuder kreditkort och lån till privat- och företagskunder och är Skandinaviens ledande kreditmarknadsbolag.Jobbet på EnterCards kundtjänst innebär att:* ta emot samtal och mail av kunder rörande kreditkort (både privat- och bankkunder)* guida, vägleda och informera kunderna om produkter och tjänster* sköta tillhörande administration i systemenROLLEN INNEBÄR OCKSÅDetta jobb på EnterCard är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du kommer vara anställd hos TNG och jobbar ute hos EnterCard. Jobbet är på heltid under vecka 26-32, med en gedigen utbildning i processer och system för att du ska känna dig bekväm när du börjar ta samtal. Det finns möjlighet att kunna fortsätta jobba extra under året.EnterCards kontor ligger på Olof Palmes Gata i Centrala Stockholm.VEM ÄR DU?Till det här jobbet söker vi dig som är en problemlösande serviceperson ut i fingerspetsarna, som alltid vill överträffa kundens förväntningar. Du är noggrann, ansvarsfull och gillar när det är ett högt tempo.Dessutom tror vi att du:* har jobbat med kundservice tidigare, det är meriterande om du jobbat i en kundtjänst men inget krav* har goda kunskaper både i svenska och engelska (har du dessutom kunskaper i andra språk är det ett stort plus!)INTRESSERAD?Detta är ett bemanningsuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos vår kund. Vi sköter hela rekryteringsprocessen på ett fördomsfritt och kompetensbaserat sätt. Är du intresserad av tjänsten, ansök snarast! Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vänligen sök via vårt ansökningsformulär då vi inte tar emot ansökningar via email. Du söker enkelt med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Motivera istället kort i ansökningsformuläret varför du söker jobbet. Du kan sedan följa din ansökan live via hemsidan. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid2021-04-12Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-12Tng Group AB5686181