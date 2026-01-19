Sommarjobb Konstruktör till Special Products på Toyota
2026-01-19
Vill du utvecklas och bygga värdefull arbetslivserfarenhet på ett välkänt bolag? På Toyota Material Handling Manufacturing Sweden får du lära dig av våra kunniga kollegor samtidigt som du får en inblick i vår företagskultur. Under sommaren 2026 planerar vi att anställa sommarjobbare inom konstruktion till Special Products.
Special Products ansvarar för kundanpassningar av eltruckar på den globala marknaden. Till hjälp och stöd har du våra erfarna konstruktörer. Vi arbetar i team med gränssnitt mot både kund och produktion, där kunden alltid står i fokus.
Arbetsuppgifterna kommer bestå av att:
Omsätta kundens behov till teknisk specifikation.
Konfigurera och utveckla mindre modifieringar med innovativa lösningar på befintligt trucksortiment.
Lösa tekniska utmaningar i nära samarbete med bl.a. produktion och kunder.
Till sommarjobbet inom konstruktion söker vi dig som:
* Studerar till civil- eller högskoleingenjör inom maskinteknik, elektronik eller motsvarande.
* Kunskaper i 3D-CAD system.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
För att trivas i rollen drivs du av att arbeta med effektiv problemlösning. Som person är du prestigelös, hjälpsam och skicklig på att samarbeta.
Vilka är Toyota Material Handling?
Toyota Material Handling är världsledande inom materialhantering och vi gör stora investeringar för att möta framtidens behov. På vår site i Mjölby arbetar 3000 medarbetare med materialhantering från utvecklingskoncept till producerat fordon. Vår produktrange går från manuella handtruckar till självkörande fordon och innovativa energilösningar.
Hållbar arbetsgivare
På Toyota Material Handling eftersträvar vi att vara en vänskaplig, trygg och framåtsträvande arbetsplats. Kulturen bygger på Toyotas värdegrund, där respekt och ett omsorgsfullt agerande är ledord i det dagliga arbetet. Vår ambition är att stärka konkurrenskraften genom att öka mångfalden i verksamheten och ta vara på olikheter.
Genom vårt framstående miljöarbete, ambitiösa klimatmål och vår personalpolitik arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare.
För att skapa förutsättningar till en hållbar vardag erbjuder vi våra medarbetare flextid och möjlighet till distansarbete på deltid. Möjligheten till distansarbete varierar utifrån tjänstens krav och förutsättningar. Vi har goda träningsmöjligheter med fri tillgång till gym och gruppträning samt ett generöst friskvårdsbidrag.
Din ansökan
Låter det intressant? Välkommen in med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast 2026-02-15.
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag! Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta HR, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
Kontakta gärna rekryterande chef för mer information;
* Joakim Kärling, joakim.karling@toyota-industries.eu
, +46724687438
* Matilda Norberg, Talent Acquisition Partner, matilda.norberg@Toyota-industries.eu
