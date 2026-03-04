Sommarjobb Kolloledare / Lärare i grundskolan år 7-9
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du utvecklas både professionellt som pedagog och personligen som individ? Sök sommarjobb som kolloledare på Djuprämmen Water Camp Ungdom.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Som ledare på Djuprämmens kollogård ansvarar du för ungdomar i åldern 13-16 år. Du planerar, genomför och leder aktiviteter för deltagargruppen. Kolloverksamheten pågår dygnet runt, vilket innebär att både ungdomar och ledare bor och vistas tillsammans under hela perioden. I rollen som ledare lever och arbetar du på kollogården tillsammans med deltagarna, och du behöver därför känna dig trygg med att vara hemifrån i minst sex veckor.
Vem söker vi?
En central del av uppdraget är att möta ungdomars behov och fungera som ett stöd i deras vardag och beslutsfattande. För att trivas i rollen behöver du vara trygg i dig själv och i ditt ledarskap, samt kunna sätta tydliga och konsekventa gränser. Du ska också känna dig bekväm med att föra samtal som rör livsfrågor och personlig utveckling.
Arbetet har många likheter med skolans värld, där det ställs krav på att kombinera struktur och gränssättning med förmågan att skapa goda relationer. Målet är att bygga en trygg och inkluderande miljö för alla deltagare.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande
Lösningsorienterad
Bra på att hantera flera uppgifter samtidigt
Initiativrik och kreativ
Tydlig i din gränssättning
Strukturerad och punktlig
Samarbetsvillig
Trygg i dig själv och i din pedagogiska roll
Det är viktigt att du kan både ge och ta emot feedback samt har en vilja att utveckla verksamheten och dig själv tillsammans med oss. Du behöver vara flexibel och uthållig, då arbetspassen kan vara långa och stundtals krävande.
Som kolloledare behöver du våga ta plats i en grupp, bjuda på dig själv, kunna improvisera och fatta beslut när situationen kräver det. Vi värdesätter humor och god social förmåga högt.Erfarenheter
Vi ser gärna att du har ett starkt intresse för friluftsliv eller erfarenhet av utepedagogik, eftersom en stor del av verksamheten bedrivs utomhus. Erfarenhet av arbete med barn i mellanstadieåldern är meriterande, då uppdraget kräver både tydlig gränssättning och förmåga att bygga relationer. Har du arbetat med elever i grundskolan har du goda förutsättningar att lyckas i rollen.
Exempel på aktiviteter under sommaren är hajk, flottebygge, klättring, bad och matlagning utomhus. Vi erbjuder även skapande verksamhet såsom teater, dans och sång. Dessutom arrangeras disco, fotbollsturneringar och olika temadagar.
Meriterande erfarenheter/kompetenser
Kollo- eller lägerverksamhet
Friluftsliv
Sjukvård
Paddling
Teater
Sång och musik
Sport och idrott
Matlagning
Engagemang i föreningsliv
Välkommen med din ansökanOm företaget
Utepedagogik Sverige AB bedriver kollo/lägerverksamhet på ett antal olika kollogårdar runt om i Sverige för barn och ungdomar i åldrarna 9-16 år, med inriktning på äventyr och vår verksamhet är inriktad på utepedagogisk verksamhet. Hörnstenarna i Utepedagogik Sverige AB pedagogiska kolloverksamhet är: säkerhet, kvalitet, trygghet och gemenskap, samt att utbildade vuxna med en bred kompetens utgör en god förebild. Våra ledord är "hos oss ska en känna sig så pass trygg att en får vara som den vill vara".
Anställningsvillkor
Tjänsten omfattar heltidsjobb. Du måste kunna närvara på våra utbildningsdagar på plats på kollogården i Värmland den 30 april - 3 maj, samt 6 -11 juni. Under sommaren behöver du kunna jobba, och således vara borta hemifrån i minst sex veckor under perioden 12:e juni - 16:e augusti.
Sökord
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utepedagogik Sverige AB
(org.nr 556649-8092), http://www.utepedagogik.se
121 38 JOHANNESHOV Arbetsplats
Utepedagogik Sverige Aktiebolag Jobbnummer
