Sommarjobb: Junior Rekryterare till globalt företag
2025-11-13
Vår kund söker nu en initiativtagande junior rekryterare/researcher till deras engagerade rekryteringsteam i Stockholm, där du får möjligheten att driva rekryteringsprocesser tillsammans med ett gäng engagerade kollegor.

Om företaget
Vår kund är ett innovativt och internationellt företag som stöttar sina franchisetagare att hitta vassa, säljande profiler. Rekryteringsteamet, som i företagets anda alltid försöker göra skillnad, består idag av fem rekryteringskonsulter och en rekryteringschef. Teamet stöttar både det centrala bolaget och deras franchisetagare med rekrytering av framför allt säljande profiler.
Du kommer tillhöra en avdelning som arbetar på olika sätt för att stärka säljorganisationen och där rekryteringsteamet är en viktig del i att bidra till de uppsatta tillväxtmålen.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Mero under sommaren 2026, med möjlighet att på sikt få en fot in hos kunden.
Om tjänsten
Som rekryterare/researcher hos vår kund stöttar du deras franchisetagare att hitta vassa, säljande profiler. Du kommer att ha roliga och utmanande arbetsuppgifter så som:
Hitta lämpliga kandidater genom screening
Använda olika searchmetoder för att bredda ditt urval och få in ännu fler grymma kandidater
Telefonintervjuer för att se vilka som matchar profilen du söker
Presentera de allra bästa kandidaterna för franchisetagarna
Vara behjälplig i att driva rekryteringsprocessen i mål - det finns ingen bättre känsla!
I din roll som rekryterare/researcher arbetar du självständigt, du har tydliga mål och den fantastiska möjligheten att själv styra över din dag. Dina härliga kollegor som sitter bredvid hjälper gärna till när det behövs och tillsammans firar ni framgångar och stöttar varandra under tiden.
Om dig
Till rollen söker vi dig som är en fena på att skapa relationer och tycker det är kul att interagera med olika typer av människor, både i telefon och personligen. En fördel är att du drivs av resultat och mål, som du och dina kollegor hela tiden strävar mot att nå - det är alltid roligare att fira framgångar tillsammans!
Lika mycket som du arbetar tillsammans med dina kollegor arbetar du även mycket självständigt, och detta kräver att du kan arbeta strukturerat, sätta upp dina egna mål och se till att du hela tiden driver dina processer framåt. Förtroendeingivande och ansvarstagande är nyckelord för hur du är som person och hur dina kandidater, kollegor och kunder uppfattar dig.
Att rekrytera säljande profiler är en utmanande uppgift, så därför är det positivt om du själv har erfarenhet inom försäljning eller av kundkontakt.
Förutom en härlig personlighet behöver du även:
Vara studerande vid en eftergymnasial utbildning, helst med 1 år kvar av studierna
Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Övrig information
Start: Sommaren 2026
Plats: Solna, Stockholm
Omfattning: Heltid
Lön: Grundlön + provision
Har du frågor om tjänsten? Kontakta rekryteringsansvarig Alice Fredrikson på Alice@mero.se eller 070 - 970 01 91.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande.
