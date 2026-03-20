Sommarjobb inom vården (v.26-34) i Rävlanda
2026-03-20
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer.Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Som timanställd inom äldreomsorg och hemtjänsten bidrar du till att ge brukare en trygg och meningsfull vardag. Arbetet är varierande och anpassas utifrån verksamhet och individens behov. Du får introduktion och utbildning i omvårdnad, förflyttningsteknik, läkemedel samt dokumentation.
Den här tjänsten riktar sig till dig som vill arbeta i Rävlanda, som ligger i Härryda kommun. Då kollektivtrafiken i området är begränsad - särskilt tidiga morgnar och sena kvällar - är det viktigt att du har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen på egen hand. Arbetspassen kan börja så tidigt som kl. 07.00 och sluta vid kl. 22.00, vilket ställer krav på flexibilitet och tillgänglighet.
För att kompensera för dessa förutsättningar erbjuder vi en högre lön för arbete i Rävlanda jämfört med övriga delar av kommunen.
Arbetstider
• Starttid: kl.07:00?
• Sluttid: kl.22:15
Vi söker timanställda till:
Vård- och omsorgsboende
Du stöttar brukare med personlig omvårdnad, social samvaro, aktiviteter, måltider, städning, tvätt och vissa delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Kontakt med anhöriga och social dokumentation ingår.
Hemtjänst
Du arbetar i brukarnas hem och ger stöd i vardagen genom personlig omsorg, måltider, sociala aktiviteter, ledsagning till vård och samhällsbesök samt praktiska sysslor som städning, tvätt och inköp.
Arbetstiderna är oregelbundna och kan omfatta dag, kväll, natt och helg.Kvalifikationer
• Minst 18 år.
• Goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt.
• Goda datorkunskaper.
• Ha möjlighet att ta dig till Rävlanda i tid till arbetspassets start kl. 07.00 samt kunna resa hem efter avslutat pass kl. 22.15.
• Körkort för arbete inom hemtjänst
• Möjlighet att arbeta minst två dagar per vecka.
• Förmåga att ta och följa instruktioner samt delegerade arbetsuppgifter.
• Utdrag ur Polisens belastningsregister - Kontroll av egna uppgifter.
Meriterande
• Relevant utbildning inom vård, omsorg eller funktionsstöd.
• Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsstöd eller personlig assistans.
• Erfarenhet av aktuell målgrupp.
• Erfarenhet av dokumentation i verksamhetssystem.
• Några års arbetslivserfarenhet.Dina personliga egenskaper
• Empatisk och respektfull i mötet med människor.
• Ansvarsfull och pålitlig.
• Lugn och trygg även i utmanande situationer.
• God samarbetsförmåga.
• Flexibel och anpassningsbar.
Vi erbjuder
• Introduktion, handledning och utbildning inför uppdraget.
• Ett meningsfullt arbete med möjlighet att göra skillnad
• Värdefull erfarenhet inför framtida yrkesliv.
• En trygg arbetsgivare med tydliga rutiner och stöd.
• Friskvårdsbidrag 3000 kronor per år
Läs mer på kommunens hemsida harryda.se.
Övrig information
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
I samband med ansökan besvarar du ett antal urvalsfrågor. Svaren används som en del av urvalsprocessen. CV och svar ska vara formulerade på svenska.
För att erhålla anställning ska giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas i oöppnat kuvert vid intervju.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Marie Holbek, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313883".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264)
Härryda kommun, Bemanningsenheten
Enhetschef Bemanningsenheten
Cecilia Lauri cecilia.lauri@harryda.se
