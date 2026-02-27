Sommarjobb inom vård- och omsorgsboende (Äldreboende)
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mariestad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mariestad
2026-02-27
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen i Mariestad
Är du en av alla våra omsorgsstjärnor i sommar?
Nu söker vi ett flertal sommarvikarier som är intresserade av att jobba inom äldreomsorgen med inriktning mot vård- och omsorgsboende (äldreboende) och korttidsboende. Sommarjobbsperioden är v. 26-33 och det finns möjlighet att starta som timvikarie redan nu.
OBS! Sommarjobbar du 8 veckor hos oss utbetalas en bonus på 6000 kr! Arbetade du även hos oss förra sommaren utbetalas ytterligare 1000 kr!
Är du sugen på ett meningsfullt och uppskattat sommarjobb med goda möjligheter att fortsätta arbeta hos oss även efter sommaren? Är du genuint intresserad av att hjälpa andra människor?
Då kan du vara en av dem som vi letar efter!Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Det finns sex olika vård- och omsorgsboenden (äldreboenden) i Mariestads kommun varav ett innefattar korttidsboende. Att arbeta inom dessa boenden innebär att du ska stötta personer med omvårdande och sociala behov.
Arbetsuppgifterna är varierande och utgörs av exempelvis personlig omvårdnad såsom att hjälpa till med toalett- och duschsituationer, av- och påklädnad, dela ut mediciner, hjälpa till i matsituationer samt serviceinsatser såsom tvätt, enklare matlagning och social samvaro. På boendena anordnas också lite olika aktiviteter där du har en aktiv roll i genomförandet. Aktiviteter kan handla om att spela spel, läsa böcker, lyssna på musik, spela bingo, läsa dagstidningen, baka, laga mat, kafferep m.m. Under helger brukar vi ha lite fredagsmys och äta något gott framför teven.
Du arbetar i team med flera kollegor på samma avdelning och ni kan också komma att hjälpa till mellan de olika avdelningarna på det boendet du arbetar.
Det här är jobbet för dig som är utåtriktad och som trivs med att samarbeta med kollegor och bidra till meningsfulla aktiviteter för de äldre. Du har kontakt med både kollegor, enhetschef, sjuksköterskor och anhöriga under ett arbetspass.
Arbetstiderna är blandade och du kommer att arbeta både dagpass, kvällspass och helgpass. Det förekommer även möjligheter till nattpass på några arbetsställen.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har en avslutad eller pågående omvårdnadsutbildning, barnskötarutbildning eller annan likvärdig utbildning. Alternativt söker vi dig med erfarenhet av att arbeta med människor i behov av stöd eller erfarenhet från serviceyrken.
Du ska vara engagerad och nyfiken i arbetet samt ha en hög ansvarskänsla. Vidare ska du vara lyhörd för boendes behov och ha ett genuint intresse för att hjälpa andra människor. Du behärskar svenska språket i både tal och skrift för att du ska kunna kommunicera med brukare men även för att kunna dokumentera händelser och annan information i arbetet.
Det är väldigt viktigt att du kan samarbeta på ett bra sätt med andra kollegor och att du bidrar med flexibilitet och arbetsglädje.
Då två av våra boenden ligger utanför tätorten är det meriterande om du har körkort för dessa arbetsplatser. Har du erfarenhet och kunskap om alternativa kommunikationssätt är det också ett plus. Viss digital förmåga krävs också då mycket av arbetet - såväl ditt arbetsschema som dokumentationer, hanteras via appar.
Vi ser även att du ska kunna arbeta på oregelbundna tider vilket innebär tjänstgöring både på dagtid, kvällar och helger.
På grund av Arbetsmiljöverkets krav vid omvårdnadsarbete krävs det att du är 18 år.
Om ansökan
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. I samband med att du gör din ansökan kan du redan nu beställa följande utdrag ur belastningsregistret för att påskynda rekryteringsprocessen, "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning".
Vad kan vi erbjuda dig?
För dig som är ny vikarie kommer du genomgå handledda introduktions- och utbildningsdelar för att bli trygg inför arbetet. Som sommarjobbare hos oss får du också tillgång till gratis utomhusbad vid Ekuddens utebassänger. Du får dessutom trevliga kollegor, utvecklar din mänskliga intelligens och goda meriter för framtiden!
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas. Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308362". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686), https://go-care.se/sommarjobb Arbetsplats
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Resursenheten
Renata Blachman renata.blachman@mariestad.se 0501-75 65 93 Jobbnummer
9766625