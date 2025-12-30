Sommarjobb inom Stöd, vård och omsorg för dig 16-17 år
Lycksele kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lycksele Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lycksele
2025-12-30
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lycksele kommun i Lycksele
, Bjurholm
, Åsele
, Storuman
, Skellefteå
eller i hela Sverige
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Lycksele kommun erbjuder sommarjobb inom hemtjänst och särskilt boende med fokus på social samvaro och service. Starta din karriär hos oss!
Vill du ha ett jobb i sommar där du får vara med och bidra till en högre livskvalitet för medborgare i Lycksele kommun? Tveka då inte att skicka in din ansökan till oss! Stöd, vård och omsorg har två områden som söker ungdomar för sommarjobb under 2026 - hemtjänst och särskilt boende. I din ansökan kan du lämna intresse för arbete i ett eller båda områdena.
Arbetsuppgifterna kommer innefatta sociala insatser t ex. samvaro, tidningsläsning, lokalvård m.m. Arbetstiden kommer vara förlagd dagtid och du kommer alltid att arbeta tillsammans med ordinarie personal. Tjänsterna är anpassade utifrån Arbetsmiljöverkets regler för minderåriga (AFS 2012:3) och riktar sig därför till ungdomar 16-17 år.
Lycksele kommun strävar efter att erbjuda en god medborgarservice och kärnan i detta är våra skickliga och kunniga medarbetare. Tillsammans har vi en bred kompetens och tillsammans blir vi bättre. Som medarbetare inom vård- och omsorg hjälper du våra brukare med service i den enskildes hem eller i boende. Vårt arbete är att göra skillnad, så att våra brukares livskvalitet blir så bra som möjligt. Att få vara den som kan göra skillnad för andra människor gör arbetet mycket trivsamt. Det viktigaste arbetsredskapet vi har är vårt bemötande och vårt leende, så att våra medmänniskor får känna sig sedda och bekräftade.
DIN PROFIL
Vi söker dig som fyller minst 16 år under 2026 och har fullgjort din skolplikt. Vi ser det som meriterande om du går en utbildning inom vård- och omsorg, eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, men det viktigaste för oss är att du har intresse och engagemang av att arbeta med människor och stötta dem i deras vardag.
Som person har du lätt för att lyssna, sätta dig in i och förstå andra människor och deras behov. Du är dagligen i kontakt med många människor så som brukare, anhöriga och personal, vilket ställer krav på ett gott bemötande och god samarbetsförmåga. Att arbeta med människor innebär en spännande och föränderlig vardag, och därför tror vi att du har lätt för att ställa om och prioritera arbetsuppgifter efter rådande förutsättningar. Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk:https://www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk:https://www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Semestervikariat juni - augusti.
Omfattning: ca 6 h/dag eller enligt överenskommelse (dock ej mer än 30h/vecka)
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen. Vi följer dock Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) för hur personer som inte fyllt 18 år får arbeta och kan därför ställa krav på en viss minimiålder beroende på typ av tjänst.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
Vi undanber oss all kontakt från annonssäljare som inte söker tjänsten.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa som semestervikarie inom Stöd, vård och omsorg? Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1253, senast 2026-03-31. Urval kommer påbörjas under v 3. Intervjuer och tillsättning sker därefter löpande, så vänta inte med att ansöka. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele kommun
(org.nr 212000-2635), http://www.lycksele.se Arbetsplats
Lycksele Kommun Kontakt
Företrädare för Kommunal
Erika Hasselvik lycksele.vasterbotten@kommunal.se 010-442 96 93 Jobbnummer
9666014