Sommarjobb inom stöd och omsorg sommaren 2026
2026-04-23
VÅRA VERKSAMHETER INOM STÖD OCH OMSORG
Som sommarvikarie i Tranås kommun gör du en betydelsefull insats och bygger värdefull erfarenhet inför framtida jobb. Du får lära dig att ta ansvar, öka din förmåga att samarbeta och utveckla ditt bemötande gentemot människor. Inom stöd och omsorg arbetar du som sommarvikarie med medborgare som berörs av Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd- och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om du är intresserad av att jobba inom stöd och omsorg i sommar så är du välkommen skicka in din ansökan.
PERSONLIG ASSISTANS
Som sommarvikarie inom personlig assistans arbetar du med medborgare som beviljats hjälp av assistent i hemmet. Det kan handla om hjälp och stöd med sådant personen inte själv klarar av att utföra såsom personlig hygien, hjälp vid måltider, hjälp med av- och påklädning samt stöd i att kommunicera med andra. Det kan förekomma en del självständigt arbete och dygnspass.
GRUPP- OCH SERVICEBOENDE
Inom gruppbostad arbetar du som sommarvikarie i en boendeform för personer som har ett mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Inom servicebostad arbetar du som sommarvikarie i en boendeform för personer som har visst behov av stöd men också klarar en hel del själva.
Både grupp- och servicebostad består av enskilda lägenheter med tillgång till personal dygnet runt samt gemensamma utrymmen.
SOCIALPSYKIATRI
Inom socialpsykiatri finns det möjlighet för dig som sommarvikarie att arbeta för personer som är boendes på våra särskilda boenden för psykisk funktionsnedsättning eller är i behov av stöttning i hemmet, även kallat boendestöd.
På boende för psykisk funktionsnedsättning finns tillgång till personal dygnet runt. I boendestöd utgår insatser från behov, såsom träna sysslor i hemmet exempelvis laga mat eller planera för kontakt eller besök till myndigheter eller sjukvård. Det handlar om att stötta med vardagliga aktiviteter ute i samhället och inte enbart boende eller i hemmet.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vänligen observera att vi inte tar emot ansökningar via telefon eller mail. För att söka tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "skicka ansökan".
Har du eftergymnasial utbildning? Om du inte har det kommer du behöva göra ett språktest om du ska arbeta inom vård- och omsorgsförvaltningen. Läs mer om språktestet https://www.tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/spraktest
Om du blir aktuell för denna tjänsten så kommer du att behöva uppvisa ett registerutdrag. Detta beställer du hos Polisen. Du får mer information om vilket registerutdrag som krävs för tjänsten under processens gång.
Om du redan är befintlig timvikarie hos oss är du välkommen att vända dig till bemanningenscentralen om du är intresserad av att arbeta inom flera av våra verksamheter alternativt prova ett annat verksamhetsområde. Publiceringsdatum2026-04-23Kvalifikationer
Inför sommaren så söker vi dig som har ett genuint intresse av att möta människor och hjälpa dem i deras vardag. Egenskaper som är viktiga är kundbemötande, flexibilitet och ansvarstagande.
Arbetet kan omfatta fysiskt och psykiskt ansträngande uppgifter som tillexempel tunga lyft, ensamarbete samt arbetspass under kvällar och nätter. Enligt Arbetsmiljölagen 5 kap 3§ samt enligt AFS 2023:2 8 kap, får dessa arbetsuppgifter inte utföras av minderåriga, därav söker vi dig som fyllt 18 år
Goda kunskaper i det svenska språket är ett krav.
Kan förekomma krav på B körkort (manuell) inom vissa verksamheter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser positivt på att du är undersköterska, eller att du har en pågående eller avslutad gymnasieutbildning inom vård- och omsorg men det är inget krav. Det är även positivt om du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom vård- och omsorg, men även du som saknar erfarenhet är välkommen att söka.
ARBETSTIDER
I stöd och omsorg förekommer det flexibla arbetstider, du kan jobba dag, kväll, natt eller helger. Inom vissa verksamheter förekommer en del ensamarbete, dygnspass, jour natt samt vaken natt hos medborgare eller boende.
ANSTÄLLNING OCH LÖN
Timanställning med schema och garanterad sysselsättningsgrad under en eller två semesterperioder.
Sommarperioden är mellan vecka 25-32. Den första semesterperioden infaller mellan vecka 25-28 och den andra mellan vecka 29-32. Du kan välja om du vill arbeta den första eller den andra semesterperioden, eller hela semesterperioden.
Arbetar du båda semesterperioderna, det vill säga v.25-32 med en tjänstgöringsgrad på minst 80% har du möjlighet till en bonus på 4000kr före skatt. Detta betalas ut i samband med slutlönen. Läs mer om bonusen https://www.tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/vikarie/sommarjobb-inom-vard--och-omsorg
Lön diskuteras vid intervju eller vid erbjudande om anställning.
Intervjuer och urval sker löpande under hela ansökningsperioden.
Vi kommer kontakta alla sökande, senast när vi avslutat rekryteringsprocessen.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås kommun
