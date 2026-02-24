Sommarjobb inom städ och frukost på mindre hotell
2026-02-24
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
Vi söker dig som vill vara med och skapa en varm, välkomnande och professionell upplevelse för våra gäster - från dagens första kopp kaffe till ett skinande rent hotellrum.
Vi söker nu en morgonpigg och engagerad medarbetare som vill arbeta med både frukostservering och hotellstäd, vilket innebär en varierad arbetsdag med både gästkontakt och praktiskt arbete bakom kulisserna. Hos oss arbetar du i en mindre organisation där varje medarbetare gör skillnad, där kvaliteten ligger i detaljerna och i det personliga mötet.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Tjänsten är en säsongsanställning på deltid mellan juni-augusti. Vi följer HRF:s avtal Gröna Riks. Vi använder fyra veckors schema och arbetsgraden varierar under sommaren beroende av beläggning.
Arbetstiderna varierar mellan morgon och kväll, vardagar och helger enligt schema. Morgonpassen börjar kl. 06:30, vilket innebär att du behöver vara morgonpigg och trivas med att starta dagen tidigt. Kvällspassen slutar sällan senare än 19:30.
Arbetet innefattar bland annat:
Städning av hotellrum och gemensamma utrymmen
Bäddning och kvalitetssäkring av rum
Hantering av hotelltextilier såsom tvätt, vikning och påfyllning av linneförråd
Förberedelse och framdukning av frukostbuffé
Välkomna och hjälpa gäster under frukosten
Disk, städ och iordningställande av kök och serveringsyta
Påfyllning av material och förbrukningsartiklar
Säkerställa att hotellets rutiner för hygien och kvalitet följs
Övriga förekommande arbetsuppgifter inom verksamheten
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och trivs med gästkontakt
Är organiserad och har god struktur i ditt arbete
Är noggrann och känner stolthet för ditt arbete
Är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
Är driftig och ser vad som behöver göras
Inte är rädd för att ta i när det behövs
Är stresstålig och behåller lugnet även under intensiva morgnar
Har god fysik och trivs med ett aktivt arbete
Vill ge det lilla extra till våra gästerKvalifikationer
Erfarenhet av hotellstäd/städning i hemmiljö
Erfarenhet av frukostservering/café/kök
Erfarenhet av att arbeta med service
Goda kunskaper i svenska och engelska. Fler språk är meriterande.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Utbildning i livsmedelshantering, tex. från Hotell & Restaurang är meriterande.
Vi erbjuder
Ett varierande och ansvarsfullt arbete i en gemytlig hotellmiljö
Ett litet team med nära samarbete
En trygg introduktion
Möjlighet att få mer erfarenhet inom hotell och service
FriskvårdSå ansöker du
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till hello@rebeccariverleaf.com
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till hello@rebeccariverleaf.com
senast den 31/3. Ange "sommarjobb" vid ansökan. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: hello@rebeccariverleaf.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Riverleaf AB
Falköping
9761701