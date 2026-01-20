Sommarjobb inom Rimbos LSS-verksamheter | Tiohundra
När våra ordinarie medarbetare tar en välförtjänt semester, söker vi dig som vill bidra till att vi kan fortsätta erbjuda trygg och kvalitativ vård och omsorg.
Är du redo att ta dig an detta viktiga uppdrag? Varmt välkommen med din ansökan som sommarvikarie hos oss på Tiohundra! Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Vi söker dig som vill jobba som stödassistent eller undersköterska inom någon av våra LSS-verksamheter i Rimbo, antingen på daglig verksamhet eller på LSS-boende. Ditt fokus kommer vara att vägleda och stärka varje individs förmåga till ett så självständigt liv som möjligt genom ett pedagogiskt och individanpassat arbetssätt. På enheten arbetar du med brukare som har utvecklingsstörning och/eller autism. Arbetstiderna varierar mellan dag, morgon, kväll, helg och natt, beroende på om tjänsten är placerad inom daglig verksamhet eller boende. Vi söker sommarjobbare för perioden juni-augusti samt timvikarier både före och efter sommarperioden. Anställningsgraden är heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Vi intervjuar och rekryterar löpande under annonseringstiden. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
I din roll ingår att stötta brukaren utifrån dess genomförandeplan, individuella behov och önskemål. Vidare kan det ingå omvårdnadsarbete och att stötta individen i sociala sammanhang, ge pedagogisk vägledning, utföra dokumentation och delegerade vårdinsatser. I rollen ingår också kontakt med brukarens nätverk och specifika arbetsuppgifter som är knutna till den verksamhet du hamnar på.
För den här tjänsten behöver du:
Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Du behöver vara minst 18 år.
Utdrag ur belastningsregistret.
God digital kompetens, dvs tekniska kunskaper och färdigheter som krävs för att hantera olika dataprogram såsom journalsystem, kommunikationssystem och Office-paketet.
Det är meriterande om du också har:
Gymnasieutbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn och fritidsprogrammet
eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren anser relevant.
Erfarenhet av arbete inom LSS.
Körkort för manuell bil samt körvana.
Spetskompetenser för den specifika verksamheten.
Kunskaper om olika funktionsvariationer ex autism/NPF/IF.
Goda kunskaper om lågaffektivt bemötande/förhållningssätt.
Kunskaper i AKK (alternativ kompletterande kommunikation).
Erfarenhet av att arbeta med personer som har utmanande beteenden.
Då du ersätter ordinarie personal ser vi att du som söker är självgående och kan be om hjälp när du behöver det. Du har god samarbetsförmåga då teamet består av flera olika professioner och personligheter. I utmanade situationer är du lugn, stabil och kontrollerad samt fokuserar på rätt saker.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Tiohundra AB bildades 2006 och ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Tillsammans är vi cirka 2 300 medarbetare som arbetar inom allt från akutsjukhus, rehabilitering, hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, personlig assistans, vårdcentraler, vaktmästeri, kök och andra administrativa tjänster inom verksamhetsområdet bolagsgemensam service. Med innovativa och effektiva arbetssätt vill vi höja kvaliteten och skapa mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.
Läs mer om oss som arbetsgivare och möt våra medarbetare här.
Du hittar också vår instagram här.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
