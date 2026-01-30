Sommarjobb inom miljö, hantering och transport till Ragn-Sells i Borlänge!
2026-01-30
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
Vill du arbeta i en verksamhet som bidrar till ett mer hållbart samhälle? Vi söker just nu sommarjobbare till Ragn-Sells i Borlänge, med olika inriktningar: icke-farligt avfall, farligt avfall samt C-chaufförer. Ragn-Sells är en stimulerande arbetsplats med kompetenta kollegor som verkar för att göra skillnad och bidra till en bättre miljö. Vi arbetar med löpande urval, så sök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom miljö och återvinning. Som medarbetare på Ragn-Sells skapar man skillnad oavsett yrkesroll. Företaget samlar in, tar hand om och återvinner restprodukter och avfall från organisationer och hushåll över hela Sverige. Företaget är etablerat i Sverige, Danmark, Norge och Estland med flera tusen anställda. Ragn-Sells verkar för en spännande framtidsbransch där deras historia och kunskap är en stor styrka. Ambitionen är att vara ett bevis på att omsorg om jorden och miljön går hand i hand med bra affärer.
Kika gärna på filmen nedan där du får veta mer om Ragn-Sells och deras arbete mot en hållbar framtid.
Du erbjuds
• Arbete inom en av Sveriges viktigaste branscher.
• En trevlig arbetsplats med kompetenta kollegor som värderar bra samarbete.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu sommarjobbare med olika inriktningar, från mitten av maj till augusti.
Inriktning icke-farligt avfall / farligt avfall:
• Köra lastmaskin och grävare
• Sortera och bearbeta inkommande gods och avfall
• Lasta och lossa material samt sortering av avfall och återvinningsbara material
Inriktning C-Chaufför:
• Tömning av dagbrunnar samt hantering av processvatten
• Korta körsträckor med många stopp och en aktiv roll som C-chaufför
• Skiftarbete kan bli aktuellt
VI SÖKER DIG SOM
• Innehar B-körkort (samtliga tjänster)
• C- eller CE-körkort (gäller endast tjänsten som C-chaufför)
• Talar och skriver flytande svenska, då språket används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Har tidigare erfarenhet inom branschen
• Erfarenhet av farligt gods/ADR-utbildning
• Truckkort
• C2-kort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Läs mer om Ragn-Sells här! Ersättning
