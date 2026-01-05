Sommarjobb inom LSS i Östhammars kommun
Östhammars kommun, Produktion omsorg / Vårdarjobb / Östhammar Visa alla vårdarjobb i Östhammar
2026-01-05
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östhammars kommun, Produktion omsorg i Östhammar
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Vill du ha ett viktigt och betydelsefullt jobb i sommar? Vi söker just nu ett stort antal sommarvikarier. Detta ger dig en perfekt möjlighet att få erfarenhet av arbetslivet och att jobba med människor. Saknar du erfarenhet? Då lär vi dig! Har du kanske jobbat inom vård och omsorg tidigare? Det är självklart meriterande! Det här behöver inte bara vara ett jobb för sommaren utan det finns chans till förlängning vid god prestation.
Det finns goda kommunikationer inom kommunen med lokaltrafiken, det går även bussar från Uppsala som tar ca en timme.
Vänligen notera att du vid eventuell anställning kommer att behöva visa upp utdrag ur belastnings samt misstankeregistret.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Arbetet består av att ge stöd till människor som behöver hjälp i sin vardag. Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med annan vårdpersonal som finns till för att stötta dig i det dagliga arbetet. De arbetsplatser vi erbjuder jobb på är följande:
Personlig assistans (hela kommunen)
Du jobbar hemma hos personer som pga omfattande funktionsvariationer behöver hjälp med vardagliga sysslor. Det kan bl a innebära att du hjälper till med inköp, matlagning, personlig hygien, påklädning och städning men också att hjälpa en person att sköta sitt arbete eller utföra fritidsaktiviteter. Oftast jobbar du ensam, men har tillgång till chef och kollegor om du behöver råd och stöd.
Bostäder för personer med funktionsvariationer (Östhammar, Österbybruk)
Här arbetar du med personer i olika åldrar. Du stöttar de boende att leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Bland annat ingår omvårdnad, vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt serviceinsatser som matlagning, städ, tvätt och stöd med personlig hygien. De boende har en egen lägenhet och ett gemensamt utrymme för olika aktiviteter.
Resurshem för barn (Östhammar)
För barn och ungdomar med olika funktionsvariationer. De bor ofta hos oss i några dagar. Stort fokus ligger på att prova olika fritidsaktiviteter och få nya intryck, träffa kompisar och andra vuxna i en lugn och avslappnad miljö. Här finns personal dygnet runt. Här är utdrag ur belastningsregistret ett krav.
Daglig verksamhet (Östhammar, Österbybruk)
Daglig verksamhet är sysselsättning som ska efterlikna vanligt arbete så långt det är möjligt för personer med Intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Östhammars Kommun har 10 enheter på orterna Österbybruk och Östhammar med olika sysselsättningsinriktningar. Som arbetshandledare arbetar du med pedagogisk handledning och omsorg för att möjliggöra brukarens deltagande i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med människor och som vill hjälpa andra att få en meningsfull vardag. Du är villig att lära dig nya arbetsuppgifter, duktig på att bemöta människor och har en god samarbetsförmåga. Vi ser det som ett krav att du är 18 år gammal. God svenska i tal och skrift är nödvändigt. Det är ett plus om du har gymnasial utbildning, och extraplus om du gått en utbildning som är relevant ex barn och fritid eller vård och omsorg. Är du student som läser beteendevetenskap, socionom eller annan relevant utbildning så är det extra meriterande. Det är en stor fördel om du har B-körkort.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2025-939". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars kommun
(org.nr 212000-0290), http://www.osthammar.se Arbetsplats
Östhammars kommun, Produktion omsorg Kontakt
Biträdande Enhetschef
Sara Aggeborn sara.aggeborn@osthammar.se Jobbnummer
9669475