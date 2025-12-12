Sommarjobb inom LSS / funktionsstöd och personlig assistans 2026
2025-12-12
Drömmer du om ett liv nära naturen utan vardagsstress? Välkommen till Hällefors kommun! Här finns inget köande - snabb tillgång till förskola, skola, kulturskola och fritidsaktiviteter. Bo bekvämt och prisvärt i naturskön miljö med ett varierat friluftsliv runt knuten. Här har du nära till allt. Ta chansen att skapa ett lugnare, rikare liv för dig och din familj! Välkommen.
Förmåner
- Möjlighet till hjälp med boende vid behov.
• Vi ger dig en grundlig introduktion så att du känner dig trygg i din nya roll.
- Starta som timvikarie i vår och få både erfarenhet och extra inkomst.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad i människors liv och samtidigt utvecklas som person?
Hos oss får du möjlighet att skapa positiva och minnesvärda stunder för brukare inom LSS och personlig assistans. Varje dag bidrar du till deras välmående och självständighet, samtidigt som du utvecklas i en betydelsefull yrkesroll.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Hjälpa till med personlig hygien, påklädning, inköp, måltider och hushållsarbete.
- Stödja brukare i aktiviteter och ge trygghet genom samtal och närvaro.
- Hjälpa till med aktiviteter och stödja brukare utifrån deras individuella behov och mål.
- Utföra medicinering och andra insatser enligt delegering från legitimerad personal.
- Använda Viva för att planera och dokumentera arbetet
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Är positiv, ansvarsfull och har god empatisk förmåga.
- Är lyhörd och respektfull i mötet med brukare, anhöriga och kollegor.
- Har förmåga att arbeta både självständigt och med arbetskollegor.
- Du har fyllt 18 år.
- Du har fyllt 18 år.
- Du kan läsa, dokumentera och kommunicera på svenska.
- Du har grundläggande datorkunskaper.
- För vissa tjänster krävs B-körkort.
Meriterande:
- Erfarenhet inom LSS, personlig assistans eller liknande arbete.
- Gymnasial utbildning inom vård och omsorg (t.ex. undersköterskeutbildning eller liknande).
- Vana vid att dokumentera i digitala system.
- Kunskap om lågaffektivt bemötande.
Roller och lönespann
Personlig assistent
Som personlig assistent arbetar du nära en enskild brukare, oftast i dennes hem. Du stöttar i både vardagliga sysslor och sociala aktiviteter och är ett viktigt stöd för att skapa trygghet, delaktighet och självständighet i vardagen.
Lön vid heltid: från 23 638 kr/månad
Utbildad Undersköterska Lön vid heltid: från 25 798 kr/månad
Stödbiträde
Stödbiträde motsvarar vårdbiträde inom LSS-verksamhet. Du har ett ansvar för att upprätta, revidera och följa genomförandeplaner, dokumentera insatser och samordna stödet kring brukaren tillsammans med övriga professioner. Du arbetar vardagsnära med flera brukare, stöttar i dagliga rutiner, hushållssysslor och sociala aktiviteter och bidrar till en trygg, strukturerad och meningsfull vardag i boendet.
Lön vid heltid: från 23 638 kr/månad
Stödassistent
Stödassistent motsvarar undersköterska inom LSS-verksamhet. Du har ett ansvar för att upprätta, revidera och följa genomförandeplaner, dokumentera insatser och samordna stödet kring brukaren tillsammans med övriga professioner. Rollen innebär mer självständigt arbete och ett tydligare ansvar för planering och uppföljning av HSL uppdrag delegerat av sjuksköterska.
Lön vid heltid: från 25 798 kr/månadAnställningsvillkor
Arbetstiden är schemalagd och inkluderar dag-, kvälls- och nattpass samt arbete på helger. Du arbetar enligt kommunala avtal som ger trygga och rättvisa villkor.
Intervjuer hålls löpande, så vänta inte skicka in din ansökan redan idag.
Innan anställning begär vi utdrag ur Polisens belastningsregister ("Utdrag för att kontrollera egna uppgifter"). Beställ utdraget inför eventuell intervju. Anmärkningar kan påverka din möjlighet till anställning.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU eller EES behöver du ha ett giltigt arbetstillstånd för att kunna anställas.
Arbetsperioder och Anställningstid:
Sommarperioden pågår mellan vecka 25-34.
Anställningsperiodens längd kan variera beroende på arbetsplatsens behov och vilken eller vilka perioder du som sökande kan arbeta. Det innebär att anställningen kan omfatta en kortare eller längre del av sommarperioden.
Ansök utan CV eller personligt brev
Du behöver inte skicka in CV eller personligt brev.
Fyll bara i några korta frågor för att ansöka direkt.
Träffa oss på plats - Jobbchansen 2026
Vill du träffa oss innan du söker, ställa frågor och få en känsla för jobbet?
När: 5 mars 2026, kl. 14:30-16:00
Var: Formens Hus, Sikforsvägen 7, Hällefors
Den 5 mars ska du vara på plats. Jobbchansen 2026 är tillfället då du kan möta arbetsgivare som faktiskt söker personal - här och nu. Oavsett om du vill ha sommarjobb, är på jakt efter nya möjligheter eller vill veta mer om vad som väntar i Hällefors, är detta event för dig.
Möt chefer och arbetsgivare som rekryterar
• Få information om lediga sommarjobb inom LSS, funktionsstöd och omsorg.
• Skapa kontakter som kan öppna dörrar.
• Perfekt för elever, arbetssökande och dig som vill ta nästa steg.
Kom dit, visa dig och ta chansen.
Här kan du påverka din framtid, vi ses den 5 mars.
Mer om Hällefors kommun
I Hällefors kommun finns ett antal förmåner tillgängliga för dig som medarbetare. Bland dessa förmåner ingår extra semesterdagar vid uppnådd ålder, för vissa medarbetare finns även möjligheten att omvandla semesterdagstillägget till ytterligare semesterdagar samt ett förmånligt tjänstepensionsavtal. Dessa förmåner syftar till att skapa en trivsam och förmånlig arbetsmiljö för alla anställda i Hällefors kommun.https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/saghejtilldittkollektivavtal.65598.html
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hällefors kommun använder vi rekryteringsverktyget Varbi. Tänk på att inte lämna känsliga uppgifter, eftersom ansökningen är en offentlig handling.
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Hällefors kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning, om du har kunskaper inom det finska språket är det extra välkommet. Ersättning
Månadslön eller timlön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "O2025/105". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hällefors kommun
(org.nr 212000-1942) Arbetsplats
Verksamhet Omsorg, Lss / Lass, Sommarjobb Kontakt
Linnea Nilsson 0591-64330 Jobbnummer
9642002