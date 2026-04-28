Sommarjobb inom lager och logistik - Östra Ljungby
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Klippan
2026-04-28
Om tjänsten
Vi söker sommarpersonal till vårt lager i Östra Ljungby för arbete under hela sommaren. Tjänsten är främst förlagd dagtid och passar dig som trivs med ett praktiskt och varierande arbete i ett högt tempo. Vi söker dig som är flexibel och kan hoppa in och hjälpa till när behov uppstår.
Arbetsuppgifter
I rollen som lagermedarbetare kommer dina arbetsuppgifter bland annat att bestå av:
Pack och plock av varor
Truckkörning
Containerlossning
Övriga förekommande lageruppgifter
Arbetet innebär ett fysiskt arbete där samarbete och ansvarstagande är viktiga delar av vardagen.
Profil & bakgrund
Vi söker dig som:
Är tillgänglig för arbete under hela sommaren
Är flexibel och kan arbeta vid behov
Trivs med fysiskt arbete och ett högt arbetstempo
Är ansvarstagande och noggrann
Har god samarbetsförmåga
Truckkort är meriterande men inget krav.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrunds kontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7650055-1971202". Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
264 71 ÖSTRA LJUNGBY
