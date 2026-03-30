Sommarjobb inom lager för dig över 18år- med möjlighet till förlängning
Vill du bli en del av vårt team i sommar? Vi söker nu engagerade och drivna medarbetare för arbete under perioden maj-augusti med god möjlighet till förlängning.
Hos oss får du chansen att arbeta i en dynamisk lagerverksamhet där kvalitet, effektivitet, samarbete & kund står i fokusPubliceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
Vi söker både truckförare & lager/packmedarbetare. Truckkort är ett krav för truckförartjänster, men meriterande även för packarbete. Du blir en del av ett sammansvetsat team på cirka 25 medarbetare, där vi tillsmans ansvarar för den dagliga driften. Vi tillhör de främsta aktörerna inom logistik för dagligvaruhandeln och är ett stabilt familjeägt företag med fortsatt stark expansion.
Arbetsuppgifterna består i att:
Godsmottagning, lastning, lossning, orderplock, truckkörning
Inventering och kontrolluppgifter
Displaybyggnad i vårt packeri
Övrigt förekommande arbetsuppgifter inom lager och terminal
Vi söker dig som:
Har en positiv inställning och god arbetsmoral
Arbetar noggrant och effektivt
Trivs i ett högt tempo
Ser fram emot ett fysiskt aktivt arbete.
Är en lagspelare som bidrar till god stämning
Tar ansvar för ditt arbete och din prestationKvalifikationer
• Goda kunskaper i svenska både tal & skrift
Meriterande:
Truckkort A & B
B-körkort
Erfarenhet av lagerarbete eller terminal. Skjutstativskörning
Vi erbjuder:
Vidbehovsanställning med möjlighet till förlängning
Varierande arbetstider.
Dagpass: 06:00-15:00 eller 07:00-16:00
Kvällspass kl 15:00-00:00
Kollektivavtal med Transportarbetarförbundet
En arbetsplats med högt tempo, stark laganda och engagerade kollegor
• Här möter du kollegor med olika erfarenheter och bakgrunder, och tillsammans skapar vi en arbetsplats där mångfald är en självklar del.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Så ansöker du
Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivare Frode Laursen AB
(org.nr 556587-7718)
Tollestorpsvägen 41 (visa karta
)
443 61 STENKULLEN Jobbnummer
9825944