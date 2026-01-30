Sommarjobb inom kundtjänst hos Anticimex i Uddevalla
2026-01-30
Är du en serviceinriktad person som trivs med kundkontakt och administration? Vill du arbeta i en spännande roll där du får hantera både telefon- och mailärenden i en dynamisk arbetsmiljö? Då kan detta sommarjobb hos Anticimex vara rätt för dig!
OM TJÄNSTEN
Som kundtjänstmedarbetare hos Anticimex i Uddevalla kommer du att hantera inkommande ärenden från företagskunder gällande skadedjursbekämpning. Du kommer att arbeta både med telefonsamtal, mail och hantering av ärenden i digitala portaler.
En viktig del av rollen är att säkerställa hög servicekvalitet genom att ge rådgivning och boka tekniker vid behov. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar tätt tillsammans för att ge kunderna den bästa möjliga upplevelsen. Under sommaren är det extra viktigt att alla finns på plats, och tjänsten innebär därför arbete 100% på kontoret i Uddevalla.
Dina arbetsuppgifter
• Hantera inkommande telefonsamtal från företagskunder inom skadedjursbekämpning
• Besvara och administrera inkommande mailärenden från företagskunder
• Arbeta i tre olika portaler där ärenden registreras och hanteras
• Ringa upp privatpersoner vid behov för rådgivning och bokning av tekniker
• Hantera administrativa uppgifter såsom att boka uppföljningsbesök
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en eftergymnasial utbildning med minst 2år kvar
• Har tidigare erfarenhet av serviceyrken
• Har goda administrativa kunskaper
• Är flytande i Svenska & Engelska
• Har B-körkort och tillgång till bil vid planerade tillfällen
Det är meriterande om du har
• Tidigare arbete inom kundtjänst
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Servicminded
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Varaktighet, arbetstid, etc.
Enligt avtal Så ansöker du
