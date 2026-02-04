Sommarjobb inom kundservice på NTM Media
DC Talents AB / Kundservicejobb / Norrköping Visa alla kundservicejobb i Norrköping
2026-02-04
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DC Talents AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Nyköping
, Västerås
eller i hela Sverige
OM FÖRETAGET
NTM är en av Sveriges största koncerner för lokal media. Kärnan i verksamheten är det redaktionella arbetet. De levererar lokala nyheter varje dag och verkar för det välmående lokala samhället för att skapa en bättre plats att leva och verka i. Med trovärdig nyhetsmedia som grund för hela verksamheten har de medarbetare, läsare och kunder från Småland till Norrbotten.
NTM är en stiftelseägd koncern med hjärtat i den lokala journalistiken. Genom stiftelseformen garanteras oberoende och stabilitet. De har inga kortsiktiga avkastningskrav så de kan agera långsiktigt med främsta syfte att bedriva publicistisk verksamhet.
Kärnan i deras verksamhet är en fri och oberoende journalistik som skapar lokal samhällsnytta och värnar demokrati.
NTM utvecklas genom att ta vara på sina medarbetares skilda erfarenheter och perspektiv, men de samlas under en gemensam värdegrund. Den är ett förhållningssätt som ska genomsyra deras arbete. Alla medarbetare, oavsett roll, har ett ansvar att hålla deras värdegrund levande för en arbetsmiljö som präglas av mångfald och ständig utveckling.
NTM:s värdegrund:
Vi är lyhörda, målinriktade och nyfikna och därför snabba till förändring.
Vi har en positiv anda och vi är förlåtande, toleranta och inkluderande.
Är du 18 år och vill ha ett roligt, flexibelt och meriterande sommarjobb där du får jobba med kundservice i ett kunnigt och engagerat team? DC Talents har fått äran att hjälpa NTM Media att stärka upp deras kundserviceteam och vi söker därför flera kundservicemedarbetare för arbete under sommaren.
Detta är konsultuppdrag där du anställs via DC Talents och är uthyrd till NTM Media under hela uppdragsperioden. Tjänsterna som erbjuds har olika upplägg med varierande sysselsättningsgrad och tidsperiod, där introduktion och upplärning är tänkt under v.23 alternativt v.24.
Mer information om de olika uppläggen ges vid en första kontakt.
Vi använder oss av ett löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM ROLLEN
Som kundservicemedarbetare arbetar du främst med att hjälpa företagets prenumeranter via telefon. Du blir en del av ett inbjudande och välkomnande team som gärna bistår med sin kunskap.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Hantera reklamationsärenden
• Göra tillfälliga och permanenta adressändringar
• Hjälpa kunder med uppehåll i prenumerationer
• Stötta vid nya prenumerationer
Vid utrymme kan du även komma att arbeta med kundärenden via mail samt tillhörande administration.
Tempot kan periodvis vara högt, men fokus ligger alltid på kvalitet, service och att hjälpa kunden på bästa sätt.
DIN PROFIL
Vi söker dig som är 18 år fyllda, är kommunikativ och trivs med att ha daglig kontakt med människor via telefon. Vi ser det som ett stort plus om du har erfarenhet från andra serviceyrken med kundbemötande i fokus, exempelvis kundservice, restaurang eller butik. Du är bekväm med att uttrycka dig på både svenska och engelska i såväl tal som skrift, och du har inga problem med att förklara, lyssna in och bemöta kunder på ett professionellt och serviceinriktat sätt.
Du har en god teknisk förståelse då arbetet innebär att hantera flera system parallellt, vilket också kräver att du kan vara flexibel och behålla struktur även när tempot är högt.
I denna rekryteringsprocess lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du stresstålig och kan behålla lugnet i pressade situationer, särskilt under perioder med högt inflöde av ärenden. Vi ser att du har ett gott tålamod och ett lösningsfokuserat förhållningssätt, där du är lyhörd för varje kunds unika ärende.
ANSÖKAN & KONTAKT
I denna rekryteringsprocess arbetar vi med ett löpande urval. I och med det ser vi gärna att du kommer in med din ansökan snarast, men senast 27/2. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vid frågor om tjänsten, kontakta oss på jobb@dctalents.se
.
OM DC TALENTS
DC Talents är ett specialistbolag inom bemanning, rekrytering och hyrrekrytering. Vi är nischade inom den juniora tjänstemannasektorn och vårt fokus ligger på mjuka värden där kandidaternas personlighet, driv och kulturella matchning premieras i lika stor utsträckning som de traditionella hårda kraven. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare DC Talents AB
(org.nr 559473-0599)
601 83 NORRKÖPING Arbetsplats
DC Talents Jobbnummer
9722238