Sommarjobb inom check-in & kundservice hos Finnlines i Malmö
2026-02-10
Är du serviceinriktad, gillar att jobba med människor och vill ha ett roligt sommarjobb i en internationell miljö? Då kan det här vara jobbet för dig!
Finnlines söker nu check-in- och kundtjänstmedarbetare till vårt team i Malmö för sommarvikariat och/eller timanställning vid behov. Du behöver vara tillgänglig för upplärning från 1 april 2026.
Om jobbet
I rollen jobbar du med kundservice och administration. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
ta emot bokningsförfrågningar via telefon och mejl
checka in resenärer och kontrollera bokningar
hjälpa till med enklare administrativa uppgifter
Vem är du?
Du behöver inte ha jobbat med detta tidigare - vi lär dig allt på plats! Det viktigaste är att du:
är positiv, ansvarstagande och gillar att hjälpa andra
kan jobba flexibelt och ibland hoppa in vid behov
talar och skriver svenska och engelska
Det är ett extra plus om du även kan tyska och/eller polska.
Praktisk information
Du behöver ha viss datorvana
Körkort och tillgång till bil är meriterande, eftersom kontoret ligger i Norra Hamnen där kollektivtrafiken är begränsad
Arbetstiderna varierar och kan vara dag, kväll och helg
Vi erbjuder
Du får en ordentlig introduktion och jobbar tillsammans med trevliga och erfarna kollegor som alltid finns där för stöd och frågor. Ett perfekt jobb för dig som vill skaffa värdefull arbetslivserfarenhet inom service! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rederi AB Nordö-Link
Lappögatan 3B (visa karta
211 24 MALMÖ Arbetsplats
