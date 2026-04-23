Sommarjobb inom äldreomsorgen sommaren 2026
Tranås Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tranås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tranås
2026-04-23
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tranås Kommun i Tranås
, Eksjö
, Aneby
, Jönköping
, Linköping
eller i hela Sverige
VÅRA VERKSAMHETER INOM ÄLDREOMSORG
Som sommarvikarie i Tranås kommun gör du en betydelsefull insats och bygger värdefull erfarenhet för framtida jobb. Du får lära dig att ta ansvar, öka din förmåga att samarbeta och utveckla ditt bemötande gentemot människor. Om du är intresserad av att jobba inom äldreomsorgen i sommar så är du välkommen att skicka in din ansökan.
HEMTJÄNST
Inom hemtjänst kommer du som sommarvikarie få arbeta med att hjälpa och stötta äldre som på grund av ålder eller behov av vård och omsorg har behov av hjälp i hemmet. Du kommer hjälpa och stötta äldre genom hembesök som kan ske självständigt eller tillsammans med en kollega.
SÄRSKILT BOENDE
Inom särskilt boende kommer du som sommarvikarie få arbeta med äldre som på grund av ålder eller behov av omfattande vård och omsorg har behov av ett anpassat boende. Du kommer att hjälpa och stötta äldre på en avdelning tillsammans med kollegor. Publiceringsdatum2026-04-23Arbetsuppgifter
Som sommarvikarie inom äldreomsorgen kommer du ha varierande arbetsuppgifter som är utformade efter medborgarens behov. Det kan handla om personlig hygien och omvårdnad såsom exempelvis dusch och påklädning, läkemedelshantering, städ och tvätt, laga måltider samt andra vardagliga sysslor.
En annan del av arbetet handlar om att aktivera äldre genom att exempelvis följa med på promenader för att medverka för en meningsfull vardag för äldre.
I arbetet ingår att föra dokumentation i våra digitala system.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vänligen observera att vi inte tar emot ansökningar via telefon eller mail. För att söka tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "skicka ansökan".
Har du eftergymnasial utbildning? Om du inte har det kommer du behöva göra ett språktest om du ska arbeta inom vård- och omsorgsförvaltningen. Läs mer om språktestet https://www.tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/spraktest.
Om du blir aktuell för denna tjänst så kommer du att behöva uppvisa ett registerutdrag. Detta beställer du hos Polisen. Du får mer information om vilket registerutdrag som krävs för tjänsten under processens gång.
Om du redan är befintlig timvikarie hos oss är du välkommen att vända dig till bemanningenscentralen om du är intresserad av att arbeta inom flera av våra verksamheter alternativt prova ett annat verksamhetsområde.
ARBETSTIDER
I äldreomsorgen förekommer det flexibla arbetstider, du kan jobba dag och kväll eller natt samt helger. Kvalifikationer
Inför sommaren så söker vi dig som har ett genuint intresse av att möta människor och hjälpa dem i deras vardag. Egenskaper som är viktiga är kundbemötande, flexibilitet och ansvarstagande.
Arbetet kan omfatta fysiskt och psykiskt ansträngande uppgifter som tillexempel tunga lyft, ensamarbete samt arbetspass under kvällar och nätter.
Goda kunskaper i det svenska språket är ett krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser positivt på att du är undersköterska, eller att du har en pågående eller avslutad gymnasieutbildning inom vård- och omsorg men det är inget krav. Det är även positivt om du tidigare har arbetat inom vård- och omsorg, men även du som saknar erfarenhet är välkommen att söka.
ANSTÄLLNING OCH LÖN
Timanställning med schema och garanterad sysselsättningsgrad under en eller två semesterperioder.
Sommarperioden är mellan vecka 25-32. Den första semesterperioden infaller mellan vecka 25-28 och den andra mellan vecka 29-32. Du kan välja om du vill arbeta den första eller den andra semesterperioden, eller hela semesterperioden.
Arbetar du båda semesterperioderna, det vill säga v.25-32 med en tjänstgöringsgrad på minst 80% har du möjlighet till en bonus på 4000kr före skatt. Detta betalas ut i samband med slutlönen. Läs mer om bonus https://www.tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/vikarie/sommarjobb-inom-vard--och-omsorg
Lön diskuteras vid intervju eller vid erbjudande om anställning.
Intervjuer och urval sker löpande under hela ansökningsperioden.
Vi kommer kontakta alla sökande, senast när vi avslutat rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås kommun
(org.nr 212000-0597), https://www.tranas.se/
573 31 TRANÅS Arbetsplats
Tranås Kommun Kontakt
Rekryterare
Beatrice Thiel beatrice.thiel@tranas.se
9871762