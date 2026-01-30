Sommarjobb inom äldreomsorgen och funktionsstöd 2026
2026-01-30
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Vi söker sommarvikarier till äldreomsorgen och funktionsstöd!
Vill du göra skillnad i människors vardag och samtidigt skaffa dig en värdefull erfarenhet? Då kan just du vara den vi söker.
Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom hemtjänst, äldreboenden, gruppboenden och personlig assistans.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Som sommar-/timvikarie ersätter du ordinarie personal och bokas ut vid behov, till exempel vid sjukfrånvaro, vård av barn och semester. I arbetet ger du stöd, vård och omsorg till personer som behöver det för att klara av sin vardag utifrån deras individuella behov.
Arbetet kan innebära:
* Ge personlig omvårdnad och stöd i det dagliga livet
* Hjälpa till med förflyttningar, måltider och hygien
* Social samvaro och trygghetsskapande arbete
Vi erbjuder:
* Ett meningsfullt och omväxlande arbete
* Introduktion och stöd i ditt uppdrag
* Värdefulla erfarenheter, oavsett om du i framtiden ser dig själv inom ett vårdrelaterat yrke eller en annan bransch
* Möjlighet till arbete vid behov under hela året
Som sommar-/timvikarie behöver du kunna arbeta varierande tider, dagtid och kvällar samt helger. Inom vissa verksamheter behöver du även kunna jobba under natten. Arbetstiderna anpassas efter verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är flexibel, ansvarstagande och har ett gott bemötande
* Är serviceorienterad och är uppmärksam gällande andras önskemål och behov
* Har god samarbetsförmåga men som också är trygg i att arbeta självständigt
* Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
* Behärskar svenska språket i tal och skrift
* Har god datavana
Det är meriterande om du har utbildning på gymnasienivå inom Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller tidigare erfarenhet av vårdarbete. Körkort krävs inom vissa enheter.
Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet.
ÖVRIGT
Vänta inte med din ansökan då urval sker löpande under rekryteringsprocessen och möjlighet finns att börja jobba omgående.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294415". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429), https://www.kramfors.se/stod--omsorg/jobba-inom-valfard.html Arbetsplats
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Kontakt
Rekryterare Funktionsstöd
Emelie Risberg emelie.risberg@kramfors.se 0612-805 30 Jobbnummer
