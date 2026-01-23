Sommarjobb inom äldreomsorgen - Funktionshinder och stöd
2026-01-23
I sommar kan du bli någon annans trygghet, jobbet som hela 97% av förra årets vikarier rekommenderar!
Kom och bli en del av en verksamhet där du kommer lära dig saker som du har nytta av resten av livet, både i jobbet och privat.
Höjdpunkter med jobbet:
• Jobba med personer som hejar på dig och hjälper dig när du behöver det
• Möjlighet att få koll på dina arbetstider för sommaren redan under våren
• Ett jobb där ingen dag är den andra lik, du kommer garanterat inte ha tråkigt
• Chans till jobb både före och efter sommaren
Eftersom vi erbjuder jobb inom flera olika verksamheter finns det möjlighet för dig att önska var du vill jobba. Oavsett var du hamnar är ditt uppdrag att bidra till att andra mår bra och känner sig trygga. Du får mycket tillbaka: Uppskattning, värme och en känsla som gör även din dag lite bättre.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Även om arbetsuppgifterna ser lite olika ut har alla som jobbar hos oss oss ett gemensamt fokus - nämligen människorna som är våra boende/brukare/kunder. Vårt uppdrag är att ge service, vård, stöd och omsorg av god kvalitet. Det innebär att vara den hjälpande hand allt ifrån ett samtal till personlig hygien.
På vår webbplats kan du läsa mer om arbetsuppgifterna du får som vikarie hos oss: Jobba som vikarie i Leksands kommunProfil
När du sommarjobbar hos oss står andra människors behov i centrum. Därför är det viktigt att du är lyhörd och har ett gott bemötande. Du behöver tycka om att arbeta med människor.
Som sommarvikare inom omsorgen är du alltid en del av ett inkluderande team även om du ibland också arbetar på egen hand. Därför behöver du både vara bra på att samarbeta och ha kunskapen och modet att ta egna initiativ. Du behöver också vara flexibel då det är människor du arbetar med. Därför inkluderas också förmågan att hålla sig lugn i pressade situationer.
Du behöver även uppfylla följande krav:
• Du ska vara van vid att arbeta med dator och mobiltelefon, eftersom all dokumentation görs digitalt.
• För att jobba som sommarvikarie ska du ha fyllt 18 år, på grund av att du i rollen kommer hantera brukare med särskilda behov och hantera känslig information.
• Hos oss är det viktigt att förstå varandra: Därför behöver du kunna kommunicera tydligt på svenska, i tal och skrift.
• Har du körkort? Då är du extra attraktiv för oss. För arbete inom hemtjänst/LSS och vissa andra verksamheter är det krav på körkort. Meriterande är om du har körkort för bil med manuell växellåda
• Du ska ha med dig giltig ID-handling vid eventuell intervju (se specifik information i ansökningsformuläret) samt utdrag från polisens belastningsregister till intervjutillfället. Utdraget beställer du från Polisen, välj det alternativ som heter arbete inom skola och förskola.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Hos oss får du förmåner och flexibilitet och vi tar ansvar för våra medarbetare och erbjuder dig trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och försäkringar.
Du har rätt till friskvårdsbidrag som är baserat på hur länge och hur mycket du har arbetat.
Det finns möjlighet till stor flexibilitet i arbetstider, då vår omsorg är igång dygnet runt alla dagar i veckan.
Du får betald utbildning som görs digitalt och fysiskt inom medicin, förflyttning, demens mm.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se www.leksand.se/jobbahososs
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Sista ansökningsdatum är: 2026-05-31
Intervjuer och antällning sker löpande under ansökningstiden.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Ersättning
Lön enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb.
Leksands kommun
Enhetschef
Karin Lundström Johansson karin.lundstrom@leksand.se 0247-805 77
9700514