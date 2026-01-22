Sommarjobb Individ- och familjeomsorgen (IFO)
INFORMATION
Är du i början av din socionomkarriär eller i slutfasen av dina socionomstudier? Se hit!
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utmanande sommarjobb där du får möjligheten att stötta och hjälpa Ludvikas invånare. Vi sätter service och rättssäkerhet högt och vi drivs av att vi kan göra skillnad för de människor vi möter i arbetet. Ta chansen och sök våra tjänster inom Individ- och familjeomsorgen!
De verksamheter vi erbjuder sommarjobb inom är följande:
• Ekonomiskt bistånd
• Familjehem
• Utredning barn och familj
När du söker något av våra sommarjobb, var vänlig och ange vilken/vilka verksamheter du är intresserad av.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar utifrån vilket område du arbetar inom. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
• Utreda och handlägga ärenden enligt gällande lagstiftning
• Dokumentation och administrativa arbetsuppgifter
• Möta och stötta klienter.
KOMPETENSKRAV
• Socionomexamen 210 hp alternativt socionomstuderande med slutförd termin 4.
• B-körkort
För att lyckas hos oss behöver du ha en förståelse för andras situation, vara lyhörd och visa hänsyn. Att anpassa din kommunikation till olika situationer, syften och mottagare är självklart för dig. Du tar egna initiativ, är modig och har förmågan att skilja på sak och person. Som person har du ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra. Dessutom har du förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat. Du har god kunskap i svenska, i både tal och skrift samt har god förmåga att använda dator och telefon i arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGA MERITER
• Erfarenhet av myndighetsutövning
• Erfarenhet av verksamhetssystem Lifecare
• Erfarenhet av BBIC
OM ARBETSPLATSEN
Individ- och familjeomsorgen är en del av Social- och utbildningsförvaltningen i Ludvika kommun. Vi har ca 120 medarbetare som är organiserade i fem enheter: Utredningsenheten, Stöd- och försörjningsenheten, Familjehems- och familjerättsenheten, Öppenvårdsenheten samt Arbetsmarknad- och integrationsenheten.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
ANSTÄLLNING
Anställningsform: Särskild visstidsanställning sommaren 2026 (260601-260831), möjlighet till timanställning under hösten 2026.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Tillträde: enligt överenskommelse
UPPLYSNINGAR
KONTAKTPERSONER
Kajsa Tengström, enhetschef Stöd- och försörjningsenheten, kajsa.tengstrom@ludvika.se
, 0240-869 55
Kim Trosell, enhetschef Utredningsenheten, kim.trosell@ludvika.se
, 0240-860 30
Britt Larsson, enhetschef Familjehem- och familjerättsenheten, britt.larsson@ludvika.se
, 0240-860 67
FACKLIG KONTAKT
Akademikerförbundet SSR, Vision och kommunal nås via kommunens växel 0240-860 00.
ANSÖKAN
Välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Urval, intervjuarbete samt anställning kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Om du erbjuds anställning inom området barn/ungdomar är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
