Sommarjobb i Stockholm Tjäna pengar, utvecklas och gör skillnad
Fundraising Byrån Stockholm AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-02
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du ha ett sommarjobb där du träffar människor, utvecklas inom försäljning och samtidigt bidrar till något viktigt?
I sommar får du chansen att representera en av världens mest respekterade barnrättsorganisationer och hjälpa fler människor att engagera sig för barns rättigheter, trygghet och framtid.
Som fältsäljare möter du människor på gator, torg, köpcentrum och event runt om i Stockholm. Du blir en del av ett engagerat team där du får utbildning, coaching och värdefull erfarenhet som stärker ditt CV inför framtiden.
Vi erbjuder
Generös provisionsmodell utan lönetak
Möjlighet att tjäna riktigt bra pengar i sommar
Utbildning och coaching från dag ett
Ett socialt och energifyllt team
Meriterande erfarenhet inom försäljning och kommunikation
Möjlighet till fortsatt anställning efter sommaren
Vi söker dig som
Är social och tycker om att träffa nya människor
Har positiv energi och en bra inställning
Är driven och vill utvecklas
Tar ansvar och gillar att arbeta mot mål
Talar flytande svenska
Ingen tidigare erfarenhet krävs. Det viktigaste är att du är engagerad, vill lära dig och är redo att ge ditt bästa.
Det här jobbet passar perfekt för dig som studerar, tar studenten eller söker ett utvecklande sommarjobb där du både kan tjäna pengar och göra skillnad.
Sök idag – vi intervjuar löpande!
Kanske är du vår nästa toppsäljare i sommar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
E-post: christopher.tran@fundraisingbyran.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "F2F Sommarjobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fundraising Byrån Stockholm AB
(org.nr 556734-1648) Jobbnummer
9988220