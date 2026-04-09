Sommarjobb i Nykil inom stöd, vård och omsorg
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-04-09Arbetsuppgifter
Vill du arbeta nära människor i en mindre verksamhet där du verkligen gör skillnad? Nu söker sommarvikarier till våra verksamheter med utgångspunkt i Nykil.
Här arbetar du i en lantlig miljö med närhet till både brukare och kollegor. Vi söker nu dig som vill arbeta på vårdboende, inom hemtjänst eller som personlig assistent.
Arbetet innebär att du utgår från varje individs behov och stöttar i vardagen. Det handlar om personlig omvårdnad såsom hjälp med hygien, på- och avklädning och förflyttningar, men också serviceinsatser som städ, tvätt och inköp. Du bidrar till att skapa trygghet, struktur och en meningsfull vardag för de personer du möter.
I hemtjänsten arbetar du självständigt med planerade insatser i brukarens hem. På vårdboendet arbetar du tillsammans med kollegor i ett team. Inom personlig assistans arbetar du nära en brukare med omfattande omvårdnadsbehov, där arbetspassen kan vara längre (dag/kväll eller vaken natt).
Vi söker dig som vill arbeta under våren och sommaren, med möjlighet att gå på schema under veckorna 25-32. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg, och i vissa fall natt.
För att du ska få en trygg start får du introduktion där du går bredvid erfaren personal samt genomför en digital introduktion.
Din arbetsplats
Din arbetsplats utgår från Nykil, cirka 20 minuter från Linköping. Här finns ett vårdboende, hemtjänstverksamhet och personlig assistans.
Det är en mindre verksamhet där du snabbt blir en del av arbetsgruppen och får ett stort eget ansvar. Samtidigt ställer läget krav på att du själv kan ta dig till och från arbetet. Kollektivtrafiken är begränsad och fungerar inte för alla arbetstider, särskilt kvällar, helger och natt.
Du som söker
Vi ser det som meriterande om du har utbildning inom vård- och omsorg eller annan erfarenhet av arbete med människor, exempelvis inom service, handel eller restaurang.
Du behöver vara minst 18 år och kunna utföra personlig omvårdnad. Arbetet kräver att du kan kommunicera på svenska i tal och skrift samt har grundläggande datorvana.
För att arbeta hos oss i Nykil behöver du kunna ta dig till arbetsplatsen oavsett arbetstid. Körkort och tillgång till bil är därför starkt meriterande och i flera fall en förutsättning, alternativt att du bor i närheten och därmed enkelt kan ta dig till arbetsplatsen.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är trygg i mötet med andra människor, har ett gott bemötande och kan anpassa dig efter olika situationer. Du behöver också kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta jobbvardstodomsorg@linkoping.se
för att få hjälp.
I denna rekrytering genomför vi språktest som en del av urvalsprocessen för att säkerställa att alla sökande får samma möjlighet att visa sina språkkunskaper. För arbete inom flertalet av våra verksamheter krävs det även att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Sysselsättningsgrad: Varierande
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120644". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen (visa karta
)
581 81 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kommunal Öst syd.ost@kommunal.se Jobbnummer
9845773