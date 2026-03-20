Sommarjobb i Norge för undersköterskor - Upplev vackra Vestland!
2026-03-20
Nyexaminerad eller erfaren undersköterska? Vi har jobbet för dig!
Kombinera arbete med upplevelser i vackra Vestland - upptäck fjordar, fjäll och kustlandskap, möt nya kollegor och gör en viktig insats där behovet är som störst.
Dedicare är ett av Norges ledande bemanningsföretag och har avtal med kommuner över hela landet.
Vi får löpande in uppdrag för undersköterskor i Vestland, främst inom kommunal verksamhet.
Vid behov av resa står vi för transporten, och du bor kostnadsfritt i boende som inkluderar både el och internet.
När du arbetar via Dedicare får du en trygg arbetsgivare med lång erfarenhet och god kännedom om arbetsmarknaden. Du får dessutom en personlig kontaktperson som hjälper dig att hitta uppdrag som passar din kompetens och dina önskemål.Publiceringsdatum2026-03-20Kvalifikationer
Erfarenhet från primärvård eller specialistvård
Du kan arbeta självständigt, men även vara en del av ett team
Du behärskar ett nordiskt språk flytande i tal och skrift
Du är flexibel som person
Norsk auktorisation som undersköterska
Du är strukturerad, engagerad och pålitlig
Vi erbjuder:
Fri resa och boende under arbetsperioden
Konkurrenskraftig lön
Semesterersättning på 12 %
Sommerbonus
Jourtelefon tillgänglig dygnet runt
Verklig flexibilitet - välj själv när och hur länge du vill arbeta
Tjänstepension via DNB samt försäkring
Personlig uppföljning från bemanningskonsult som själv är sjuksköterska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dedicare AB (publ)
(org.nr 556516-1501) Arbetsplats
Dedicare AS Kontakt
Oda Jeanette Pedersen Bremseth Oda.Bremseth@Dedicare.no Jobbnummer
9810089