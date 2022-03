Sommarjobb i köket på våra kollogårdar

Utepedagogik Sverige AB / Kockjobb / Stockholm

2022-03-30



Till våra tre kollogårdar i Värmland söker vi nu dig med intresse för matlagning och service som vill utvecklas vidare inom detta. Vi utbildar dig så du behöver ingen formell utbildning, däremot värdesätter vi ditt intresse för matlagning, att du trivs att arbeta i högt tempo och att du vill hjälpa till att utveckla vår verksamhet. Vi tror att du är en naturlig ledare i kök och matsal, van att ta initiativ och att arbeta strukturerat samt trivs i en miljö där barn och ungdomar utgör majoriteten av våra gäster.Att jobba på kollo innebär att du under sommaren bor på din arbetsplats, på kollogården i Värmland. Du delar boende med dina kollegor under tiden du arbetar, ca 5-6 personer per rum. Jobbet kräver att du under sommaren kan tänka dig vara hemifrån i minst 6 veckor.2022-03-30Utepedagogik Sverige AB bedriver kollo/lägerverksamhet på flera kollogårdar för barn och ungdomar i åldrarna 9-16 år med inriktning på äventyr och vår verksamhet är inriktat på utepedagogisk verksamhet. Hörnstenarna i Utepedagogik Sverige AB pedagogiska kolloverksamhet är: säkerhet, kvalitet, trygghet och gemenskap, samt att utbildade vuxna med en bred kompetens utgör en god förebild. Våra ledord är "på våra kollogårdar ska du kunna känna dig trygg att vara vem du vill".Som anställd i köket på kollo arbetar för att leverera måltider till kollodeltagare och kolloledare. Du kommer rotera mellan olika arbetsområden såsom varm- och kallkök och matsal och vi lär upp dig på plats, du behöver därför inte ha utbildning inom arbete i kök så länge du har ett driv att lära dig.Köket på kollo är hjärtat i vår verksamhet och som anställd i köket varierar dina arbetsuppgifter mellan matlagning, servering och disk. Du kommer tillsammans med ett team på 6-7 personer ansvara för att leverera frukost, lunch och middag i vår gemensamma matsal till kollodeltagare och kolloledare på våra tre kollogårdar. Därtill kommer du bland annat även ta emot leveranser, ansvara för att kollogårdarna får mellanmål och kvällsfika, samt förbereda mat inför bland annat hajk/utflykt.Arbetet sker under vägledning av en köksföreståndare. Du ska också efterleva kraven på kvalité och hygien samt kunna bemöta kollodeltagare på ett pedagogiskt och inspirerande sätt då vi att deltagarna ska upptäcka de olika sidorna av matlagning och eventuellt väcka förståelse och ett framtida intresse.Meriterande erfarenhetErfarenhet av att arbeta inom kök/kaféErfarenhet av att arbeta med barnErfarenhet av kollo- eller lägerverksamhetErfarenhet av serviceyrkeMeriterande om du har kunskap och tidigare erfarenhet av specialkostMeriterande om du har kunskaper om att kunna laga mat i utemiljöerAnsvarstagandeStruktureradInitiativrikPunktligSocialBra på att ha många bollar i luftenSamarbetsförmågaDu bör även kunna ge och ta feedback samt ha ambitionen och viljan att utveckla verksamheten tillsammans med oss. Du bör vara flexibel och uthållig då arbetspassen kan vara både långa och krävande. Vi sätter stort värde på humor och social kompetens.AnställningsvillkorTjänsten omfattar heltidsjobb. Du måste kunna närvara på våra utbildningsdagar på plats på kollogården i Värmland den 6:e-8:e maj, samt 6:e-10:e juni. Under sommaren behöver du kunna jobba, och således vara borta hemifrån i minst sex veckor under perioden 11:e juni - 17:e augusti.Sökord:sommarjobb säsongsjobb kollo kolloledare kök köket kock café cafébiträde kallskänka köksbiträde storkök säsong läger lägerledare sommar jobbSista dag att ansöka är 2022-04-18Utepedagogik Sverige ABOlaus Magnus väg 6212138 Johanneshov6487668