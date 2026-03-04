Sommarjobb i kök och matsal på kollo
2026-03-04
Till våra tre kollogårdar i Värmland söker vi nu dig med intresse för matlagning och service som vill utvecklas vidare inom detta. Vi utbildar dig så du behöver ingen formell utbildning, däremot värdesätter vi ditt intresse för matlagning, att du trivs att arbeta i högt tempo och att du vill hjälpa till att utveckla vår verksamhet. Vi tror att du är en naturlig ledare i kök och matsal, van att ta initiativ och att arbeta strukturerat samt trivs i en miljö där barn och ungdomar utgör majoriteten av våra gäster.
Att jobba på kollo innebär att du under sommaren bor på din arbetsplats, på kollogården i Värmland. Du delar boende med dina kollegor under tiden du arbetar, ca 5-6 personer per rum. Jobbet kräver att du under sommaren kan tänka dig vara hemifrån i minst 6 veckor.Publiceringsdatum2026-03-04Om företaget
Utepedagogik Sverige AB bedriver kollo/lägerverksamhet på flera kollogårdar för barn och ungdomar i åldrarna 9-16 år med inriktning på äventyr och vår verksamhet är inriktat på utepedagogisk verksamhet. Hörnstenarna i Utepedagogik Sverige AB pedagogiska kolloverksamhet är: säkerhet, kvalitet, trygghet och gemenskap, samt att utbildade vuxna med en bred kompetens utgör en god förebild. Våra ledord är "på våra kollogårdar ska du kunna känna dig trygg att vara vem du vill".Dina arbetsuppgifter
Som biträde i kollots kök arbetar du i både kök och matsal för att leverera måltider till kollodeltagare och kolloledare. Du kommer rotera mellan olika arbetsområden såsom varm- och kallkök och matsal och vi lär upp dig på plats, du behöver därför inte ha utbildning inom arbete i kök så länge du har ett driv att lära dig.
Köket på kollo är hjärtat i vår verksamhet och som anställd i köket varierar dina arbetsuppgifter mellan matlagning, servering och disk. Du kommer tillsammans med ett team på 6-7 personer ansvara för att leverera frukost, lunch och middag i vår gemensamma matsal till kollodeltagare och kolloledare på våra tre kollogårdar. Därtill kommer du bland annat även ta emot leveranser, ansvara för att kollogårdarna får mellanmål och kvällsfika, samt förbereda mat inför bland annat hajk/utflykt.
Arbetet sker under vägledning av en köksföreståndare. Du ska också efterleva kraven på kvalité och hygien samt kunna bemöta kollodeltagare på ett pedagogiskt och inspirerande sätt då vi att deltagarna ska upptäcka de olika sidorna av matlagning och eventuellt väcka förståelse och ett framtida intresse.
Meriterande erfarenhet
• Erfarenhet av att arbeta inom kök/kafé
• Erfarenhet av att arbeta med barn
• Erfarenhet av kollo- eller lägerverksamhet
• Erfarenhet av serviceyrke
• Meriterande om du har kunskap och tidigare erfarenhet av specialkost
• Meriterande om du har kunskaper om att kunna laga mat i utemiljöer Dina personliga egenskaper
• Ansvarstagande
• Strukturerad
• Initiativrik
• Punktlig
• Social
• Bra på att ha många bollar i luften
• Samarbetsförmåga
Du bör även kunna ge och ta feedback samt ha ambitionen och viljan att utveckla verksamheten tillsammans med oss. Du bör vara flexibel och uthållig då arbetspassen kan vara både långa och krävande. Vi sätter stort värde på humor och social kompetens.
Anställningsvillkor
Tjänsten omfattar heltidsjobb. Du måste kunna närvara på våra utbildningsdagar på plats på kollogården i Värmland den 30 april - 3 maj, samt 6 -11 juni. Under sommaren behöver du kunna jobba, och således vara borta hemifrån i minst sex veckor under perioden 12:e juni - 16:e augusti.
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utepedagogik Sverige AB
Olaus Magnus väg 62
121 38 JOHANNESHOV Arbetsplats
Utepedagogik Sverige Aktiebolag Jobbnummer
9775573