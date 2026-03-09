Sommarjobb i hemtjänsten - perfekt för dig som tar dig fram med EPA
Avesta kommun, Vård och omsorg / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Avesta Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Avesta
2026-03-09
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avesta kommun, Vård och omsorg i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Omsorgsförvaltningen arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Inom förvaltningen finns IFO, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Här arbetar ca 800 medarbetare som dygnet runt finns till för våra målgrupper.
Vi söker dig som minst gått/går ut åk 9 samt fyller 16 år under 2026 men som ännu inte fyllt 18 år. Har du fyllt 18 år är du varmt välkommen att söka våra andra tjänster inom omsorgen i sommar.
Vill du ha ett sommarjobb där du gör något viktigt och samtidigt träffar många människor? Nu söker vi 6 personer som vill jobba i hemtjänsten i sommar. 4 av tjänsterna kräver EPA.
När du jobbar hos oss blir du en del av vår hemtjänstgrupp. Du får anpassade arbetsuppgifter och ett schema som är planerat utifrån uppdraget, så att jobbet fungerar bra för dig och verksamheten. Du arbetar självständigt men har alltid kollegor runt dig och en handledare att kontakta vid behov.
Vad gör man på jobbet?
Du åker hem till personer som har hemtjänst och hjälper till med enklare saker i vardagen, till exempel:
• handla mat
• bädda sängen
• fixa frukost
• ta en promenad tillsammans
• eller bara sitta och prata en stund
Du hjälper till med service och sociala insatser, alltså inga vård- eller medicinuppgifter.
Innan du börjar får du en anpassad introduktion så att du känner dig trygg i arbetet. Du får också handledare som finns där som stöd under hela perioden och som du alltid kan kontakta om du behöver hjälp eller har frågor.
Varför ska du söka?
• Det är ett meningsfullt sommarjobb
• Du gör skillnad för andra
• Du får en värdefull arbetserfarenhet
• Du får bra introduktion och stöd
• Du får tillgång till personalgym och upp till 12 fria bad i kommunens badhus.
Krav:
• Ha gått eller gå ut åk 9 under 2026
• Minst fylla 16 år under 2026
• Ännu inte ha fyllt 18 år
• Svenska kunskaper för att kunna utföra arbetet
• Tekniska kunskaper för att klara av dator och mobil som arbetsverktyg
• Har en personlig mognad
• Har intresse för att hjälpa andra
• Har lätt för att anpassa dig till förändringar
• Samarbetar bra med andra människor
Meriterande:
• Pågående studier inom vård och omsorg
• AM- körkort och egen, försäkrad och besiktad EPA-traktor eller mopedbil är ett krav i nästan alla hemtjänstgruppernaDu får reseersättning när du använder ditt fordon i jobbet.
OBS! vi kommer att hålla kontakt med dig via e-post om du går vidare till intervju eller inte.
OBS! Har du fyllt 18 år är du varmt välkommen att söka våra andra tjänster inom omsorgen i sommar. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310317/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262) Arbetsplats
Avesta kommun, Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef Rågen hemtjänst
Karin Hillman karin.hillman@avesta.se 0226-64 58 29 Jobbnummer
9784028