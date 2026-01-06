Sommarjobb i Café och butik på Väderöarna
2026-01-06
Jobba på Väderöarna i sommar!
Är du serviceinriktad, flexibel och älskar att arbeta i en unik skärgårdsmiljö? Vi söker en mångsidig person som vill vara en del av vårt team på Väderöarna under sommarsäsongen 2025.Publiceringsdatum2026-01-06Dina arbetsuppgifter
Arbeta i cafét med försäljning, enklare matlagning och servering.
Ansvara för städning och underhåll av hamnanläggningen.
Driva vår klädbutik och ge kunderna en trevlig shoppingupplevelse.
Vi söker dig som:
Är positiv, självgående och trivs med varierade arbetsuppgifter.
Har erfarenhet av service, café- eller butikssarbete (meriterande men ej krav).
Kan arbeta självständigt och ta initiativ.
Inte har något emot att bo och arbeta på en avskild plats under säsongen.
Vi erbjuder:
En fantastisk arbetsplats i en av Sveriges vackraste skärgårdsmiljöer.
Kost och logi under anställningen.
Ett varierande arbete med härliga kollegor och gäster.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till jobb@vaderoarna.com
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: jobb@vaderoarna.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Väderögruppen AB
(org.nr 556658-4529), http://www.väderöarna.com
Udden 1a (visa karta
)
457 45 HAMBURGSUND Arbetsplats
Väderöarnas Värdshus AB Kontakt
Driftsansvarig
Mattias Wind Spindel jobb@vaderoarna.com 052532001 Jobbnummer
9670045