Sommarjobb i butik perfekt för student (Östersund, v.2731)
Scanfarma AB / Butikssäljarjobb / Östersund Visa alla butikssäljarjobb i Östersund
2026-04-26
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scanfarma AB i Östersund
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du ha ett enkelt sommarjobb där du får jobba självständigt och träffa kunder?
Vi söker en sommarjobbare till vår butik i Östersund under veckorna 27-31. Perfekt för dig som är student och vill jobba dagtid under sommaren.
För rätt person finns god möjlighet till extraarbete efter sommaren, t.ex. helger.
Det här gör du på jobbet:
Står i kassan
Hjälper kunder som kommer in
Ser till att butiken är i ordning
Öppnar och stänger butiken
Så funkar det:
Arbetstid: ca 9-16, vardagar
Du får upplärning vecka 27 tillsammans med ordinarie personal
Därefter jobbar du själv i butiken
Vi tror att du:
Är minst 18 år
Är ansvarstagande och kan jobba själv
Är trevlig och gillar att prata med människor
Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi visar dig allt du behöver kunna.
Lön: ca 120 kr/timme
Låter det intressant?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv.
Observera att du behöver kunna arbeta hela perioden v.27-31. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: Oliver@scanfarma.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scanfarma AB
(org.nr 556044-6402)
Prästgatan 52 (visa karta
)
831 33 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersund Jobbnummer
9876187