Sommarjobb i barnenheten på funktionsstödsförvaltningen
2026-03-31
Ref: 20252655
Vill du ha ett roligt och meningsfullt arbete i sommar? Nu söker funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad engagerade och nyfikna medarbetare som vill göra skillnad för malmöbor.
På våra barnboende och korttidshem förväntas du hjälpa och stödja barnen/ungdomarna med omvårdnad, vardags-, fritids- och kulturaktiviteter utifrån deras specifika styrkor, intressen och behov. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis:
• aktiviteter i eller utanför bostaden
• omvårdnad och personlig hygien
• förberedelse av eller stöd vid måltider
• läkemedelshantering
• social dokumentation
Gemensamt för allt arbete hos oss är att individuellt bemöta varje brukare så att hen får det stöd, service eller omvårdnad som hen har rätt till. På vissa boende är omvårdnadsinsatserna omfattande och på samtliga förekommer utmanande beteende i det dagliga arbetet.
Arbetet sker på schemalagd tid dag, kväll och helg alternativt nattjänst.Kvalifikationer
För att arbeta hos oss krävs minst en gymnasial utbildning och att du som söker ska ha fyllt 18 år. Din utbildningsbakgrund avgör om du blir anställd som stödassistent, stödpedagog eller vårdbiträde.
Kvalifikationskrav för stödassistent: avslutade och godkända studier från vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet. Du kan även ha annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kvalifikationskrav för stödpedagog: pågående eller avslutade studier inom högskola (60 hp) eller YH (200 yhp) inom exempelvis funktionshinderområdet, pedagogik, socialt arbete eller beteendevetenskap.
Saknar du utbildningskrav motsvarande stödassistent eller stödpedagog blir du anställd som vårdbiträde.
Gemensamt för de tre yrkeskategorierna är att du måste ha datorvana samt kunna uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Kunskap om eller erfarenhet av LSS och funktionsnedsättningar är meriterande likaså arbeta med personer med autism och/eller tydliggörande pedagogik. Har du vidare erfarenhet av utmanande beteende och lågaffektivt bemötande ses även det som en merit.
B-körkort till manuellt växlad bil är meriterande.
Hos oss är det viktigt att du har en god människosyn, ett respektfullt bemötande och en god pedagogisk förmåga. Eftersom begreppet "tillsammans" genomsyrar vårt arbete behöver du kunna samarbeta bra med andra.
Om arbetsplatsen
Våra verksamheter riktar sig till barn/ungdomar med diagnos inom autismspektrumet och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Du kommer antingen arbeta på ett korttidsboende enligt LSS 9:6 eller på ett Barnboende enligt LSS 9:8. Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete med varierande arbetstider där du möter barn och ungdomar med Autism/Intellektuell funktionsnedsättning samt utmanande beteende.
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Sommarjobb
Omfattning: Varierande
Antal tjänster: Flera
Tillträde: Sommaren 2026
Rekrytering sker löpande under annonstiden.Övrig information
I denna rekrytering har vi valt att utesluta det personliga brevet i ansökningsförfarandet för att än mer säkerställa en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Vi ber dig därför att endast bifoga CV i din ansökan.
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation. När kandidat söker anställning inom barnverksamhet ska registerutdrag för egen person begäras ut utöver det anpassade utdrag som görs enligt lagkrav för arbete med barn med funktionsnedsättning. Då det kan ta upp till två veckor att få utdraget hemskickat ber vi dig att förbereda detta redan nu. Beställningen gör du hos polisen via länkarna nedan:
Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)
Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen.
Är du redan registrerad i funktionsstödsförvaltningens vikariebank och vill arbeta i sommar går det bra att kontakta din närmsta chef istället för att gå via annonsen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
